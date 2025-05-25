Тренд на безналичные расчеты в Украине набирает обороты — Finance.ua

Тренд на безналичные расчеты в Украине набирает обороты Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Тренд на безналичные расчеты в Украине набирает обороты

Количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в I квартале 2025 года составило 2 191,3 млн шт., а их сумма — 1 646,5 млрд грн (в I квартале 2024 года было совершено 1 940,9 млн сделок).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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По данным регулятора, из них безналичными были 2 086,4 млн операций на общую сумму 1 073,5 млрд грн. Это больше на 13,5% и 11,7% по сравнению с I кварталом 2024 года.

Отмечается, что в общей сложности 95,2% операций с картами являются безналичными.

Доля безналичных операций по сумме составила 65,2% в общей сумме операций с платежными картами.

На что чаще всего тратят деньги с карт

По данным регулятора, анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в I квартале этого года больше операций с использованием карт по сумме и по количеству приходилось на расчеты в торговой сети (48,8% и 72,9% соответственно).

Там было совершено 1521,4 млн операций на сумму 523,6 млрд грн. Оплата товаров и услуг в Интернете — 16,2% по сумме и 14,4% по количеству.

«Переводы с карты на карту в I квартале 2025 года составляли менее трети по сумме (28,1%) и менее десятины по количеству (7,8%). В I квартале 2024 года было 32,9% по сумме и 8,9% по количеству», — сообщили в Нацбанке.

В отчетном периоде средняя сумма одной операции составляла:

в торговой сети — 344 грн (в I квартале в прошлом году — 327 грн),

перевод с карты на карту — 1 845 грн (1 931 грн),

оплата товаров и услуг в сети Интернет — 580 грн. (541 грн.).

Общее количество бесконтактных платежных карт по итогам марта также возросло — на 1% по сравнению с началом года.

В общей сложности более половины (почти 60%) активных платежных карт в марте — это бесконтактные карты.

Также популярны среди украинцев токенизированные платежные карты , их количество с начала года выросло на 2% (до 16,8 млн шт.).

Среди всех активных карт токенизирована почти каждая третья (28,2%).

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