Тренд на безналичные расчеты в Украине набирает обороты — Finance.ua
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Тренд на безналичные расчеты в Украине набирает обороты

Казна и Политика
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Тренд на безналичные расчеты в Украине набирает обороты
Тренд на безналичные расчеты в Украине набирает обороты
Количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в I квартале 2025 года составило 2 191,3 млн шт., а их сумма — 1 646,5 млрд грн (в I квартале 2024 года было совершено 1 940,9 млн сделок).
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
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По данным регулятора, из них безналичными были 2 086,4 млн операций на общую сумму 1 073,5 млрд грн. Это больше на 13,5% и 11,7% по сравнению с I кварталом 2024 года.
Отмечается, что в общей сложности 95,2% операций с картами являются безналичными.
Доля безналичных операций по сумме составила 65,2% в общей сумме операций с платежными картами.

На что чаще всего тратят деньги с карт

По данным регулятора, анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в I квартале этого года больше операций с использованием карт по сумме и по количеству приходилось на расчеты в торговой сети (48,8% и 72,9% соответственно).
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Там было совершено 1521,4 млн операций на сумму 523,6 млрд грн. Оплата товаров и услуг в Интернете — 16,2% по сумме и 14,4% по количеству.
«Переводы с карты на карту в I квартале 2025 года составляли менее трети по сумме (28,1%) и менее десятины по количеству (7,8%). В I квартале 2024 года было 32,9% по сумме и 8,9% по количеству», — сообщили в Нацбанке.
В отчетном периоде средняя сумма одной операции составляла:
  • в торговой сети — 344 грн (в I квартале в прошлом году — 327 грн),
  • перевод с карты на карту — 1 845 грн (1 931 грн),
  • оплата товаров и услуг в сети Интернет — 580 грн. (541 грн.).
Общее количество бесконтактных платежных карт по итогам марта также возросло — на 1% по сравнению с началом года.
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В общей сложности более половины (почти 60%) активных платежных карт в марте — это бесконтактные карты.
Также популярны среди украинцев токенизированные платежные карты, их количество с начала года выросло на 2% (до 16,8 млн шт.).
Среди всех активных карт токенизирована почти каждая третья (28,2%).
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По материалам:
Finance.ua
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