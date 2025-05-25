Сколько денег взыскали госисполнители в 2025 году — Finance.ua

Сколько денег взыскали госисполнители в 2025 году
По состоянию на 1 мая 2025 года органами Государственной исполнительной службы по всей стране фактически выполнено более 611 тысячи исполнительных документов, по которым взыскано почти 6 млрд гривен.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Читайте также
Итого на исполнении в ГИС на начало мая находилось почти 3,8 млн документов на сумму свыше 1,49 трлн грн. Завершены 826 252 документа более чем на 42,6 млрд грн.
Взыскание средств в госбюджет
Государственные исполнители фактически выполнили 449 457 решений, по которым взыскано 2,08 млрд гривен в бюджет страны.
В общей сложности подлежали исполнению 1 963 638 документов на общую сумму более 58,5 млрд грн. В настоящее время завершены 594 830 исполнительных производств на общую сумму более 6,3 млрд грн.
Взыскания, связанные с трудовыми правоотношениями
За отчетный период фактически исполнено 2 816 документов о взыскании задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями на 159,4 млн грн.
Читайте также
В общей сложности подлежали исполнению 35 129 документов на общую сумму более 1,86 млрд грн. В настоящее время завершены 3109 таких документов на сумму 169 млн грн.
Взыскание алиментов
По состоянию на 1 мая органами государственной исполнительной службы взыскано 4,93 млрд грн алиментов.
Кроме того, к 148,8 тысячам должников применены ограничения, предусмотренные законом: запрет выезда за границу, управление транспортными средствами, пользование оружием
и т. д.
Исполнительный сбор
Исполнительный сбор, взимаемый в бюджет в случае фактического исполнения решения, составил 769 млн грн.
Поделиться новостью