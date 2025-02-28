Суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход государства активов «Татнефти»: подробности — Finance.ua
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Суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход государства активов «Татнефти»: подробности

Казна и Политика
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Суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход государства активов «Татнефти»: подробности
Суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход государства активов «Татнефти»: подробности
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкций посредством взыскания в доход Украины активов ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина».
Об этом сообщает Минюст.
«Принято решение Высшего антикоррупционного суда об удовлетворении иска Минюста о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина — одной из крупнейших российских нефтяных компаний по объему добычи и переработки», — отметили в Минюсте.
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ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина» — один из крупнейших промышленных конгломератов в области добычи, переработки и реализации нефтепродуктов в рф. Эта компания является стратегически важной для рф.
Нефтеперерабатывающая компания стабильно уплачивает значительные налоги в российский бюджет, средства из которого направляются на развитие и поддержку военно-промышленного комплекса (ВПК) рф.
«Татнефть» усиливает энергетический и экономический потенциал рф, который используется ее политическим руководством для ведения войны против Украины.
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Один из ключевых проектов группы — комплекс нефтеперерабатывающих заводов «Танеко» в Нижнекамске (Татарстан, рф), который производит примерно 20 видов продукции, включая авиакеросин и дизельное топливо, поставляемые на предприятия ВПК рф.
ВАКС постановил применить к ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина» санкцию, предусмотренную пунктом 1−1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях».
На основании решения суда, в доход Украины взысканы корпоративные права предприятия, которыми напрямую владела ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина», а именно:
  • 100% доли в уставном капитале ООО «Татнефть-АЗС-Украина»;
  • 92,98% доли в уставном капитале ООО «Харьков-капитал»;
  • 88,97% доли в уставном капитале ООО «Полтава-капитал».
Эти компании владеют нефтебазами, АЗК, нежилыми зданиями, земельными участками, бензовозами и автомобилями на территории Харьковской и Полтавской областей.
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«Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционном порядке. Ответчики и третьи лица имеют пять дней с момента опубликования полного текста решения на сайте суда для подачи апелляции», — добавили в Минюсте.
По материалам:
Ми - Україна
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