рф может согласиться передать Украине замороженные активы, но с условиями — СМИ Сегодня 15:44 — Казна и Политика

рф может согласиться передать Украине замороженные активы, но с условиями — СМИ

москва якобы готова отдать до $300 млрд замороженных активов для восстановления Украины, но требует, чтобы средства также пошли на восстановление оккупированных россией территорий.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Такие обсуждения, инициированные кремлем, называют «лишь предварительными». Reuters не удалось выяснить, обсуждали ли эту идею делегации россии и США на встрече в Саудовской Аравии.

Заблокированные российские активы

В прошлом году Всемирный банк подсчитал, что реконструкция и восстановление Украины обойдется в $486 миллиардов.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Соединенные Штаты и Европа запретили операции с Центральным банком и Министерством финансов россии, заблокировав суверенные российские активы на $300—350 миллиардов — это преимущественно европейские, американские и британские государственные облигации, хранящиеся в европейском депозитарии ценных бумаг.

Ранее в россии заявляли, что планы использовать замороженные активы для Украины — это «грабеж».

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Замороженные суверенные активы россии уже долго являются предметом прений на Западе. Одни страны предлагают передать их Украине на определенных условиях, другие настаивают, что это делать незаконно.

Требования кремля

Один источник Reuters заявил, что россия может отдать до двух третей активов, которые пошли бы на восстановление Украины в рамках мирного соглашения.

москва требовала бы контроля над тем, какие компании получат будущие контракты на реконструкцию.

Другой источник, близкий к кремлю, отметил, что россия все равно потребует разморозить активы, если будет постепенное ослабление санкций.

theБабель По материалам:

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