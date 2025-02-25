Страны, которые против передачи Украине активов рф — Finance.ua

Страны, которые против передачи Украине активов рф Сегодня 14:39

Страны, которые против передачи Украине активов рф

Ряд стран Европейского союза (ЕС) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выступают против передачи Украине замороженных активов рф.

Об этом сообщает Politico

Как сообщает Politico, европейские страны могут арестовать российские активы из-за того, что остающихся в стороне от переговоров Соединенных Штатов Америки (США) и россии. Это позволит им обеспечить себе место в диалоге.

Между тем, страны Балтии, а также Северной Европы считают, что средства необходимо немедленно передать Украине. Эту позицию также поддерживают:

Польша;

Чехия;

главный дипломат ЕС Кайя Каллас.

Среди стран, выступающих против передачи активов Украине:

Франция;

Германия;

Италия;

Испания;

президент Еврокомиссии.

Те, кто выступает против, опасаются, что конфискация актива может напугать международных инвесторов, а также лишить ЕС наибольшего преимущества в мирных переговорах.

«Если бы вы разморозили (активы — ред.) и отдали Украине, у вас их больше нет, и вы не можете использовать их как разменную монету», — заявил один из дипломатов ЕС из последнего лагеря.

Politico добавляет, что вчера, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что западные союзники могут законно использовать доходы от активов во время войны. В то же время он настаивал на том, что конфискация якобы незаконна.

Замороженные активы россии

В конце декабря глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига призвал партнеров перейти от заморозки активов рф до их конфискации и отметил, что средства нужно направлять на поддержку Украины.

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