Финляндия отказала в разрешении на полеты турецкой авиакомпании из-за ее связей с россией — Finance.ua

Финляндия отказала в разрешении на полеты турецкой авиакомпании из-за ее связей с россией Сегодня 05:46 — Мир

Финляндия отказала в разрешении на полеты турецкой авиакомпании из-за ее связей с россией

Финляндия отказала в разрешении на полеты турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за ее связей с россией.

Об этом говорится в заявлении Агентства по транспорту и связи Финляндии Traficom.

«Наша общая оценка показывает, что значительная доля собственности и эффективный контроль над Southwind Airlines не принадлежат турецким физическим или юридическим лицам, а связаны с российскими заинтересованными сторонами», — заявил генеральный директор Ярко Сааримаки.

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Отмечается, что ранее авиаперевозчик Southwind Airlines, выполняющий рейсы из Турции, обратился в Traficom за разрешением на выполнение полетов в Финляндию. Traficom сообщила авиакомпании, что разрешение ей не будет предоставлено.

В обосновании указано, что предоставление разрешения на деятельность Southwind Airlines было бы недопустимым в соответствии с действующими в ЕС санкционными ограничениями.

Укрінформ По материалам:

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