В воздушном пространстве каких стран есть ограничения для гражданской авиации — Finance.ua

В воздушном пространстве каких стран есть ограничения для гражданской авиации Сегодня 05:35 — Мир

В воздушном пространстве каких стран есть ограничения для гражданской авиации

Украина на сегодняшний день единственная страна в мире, воздушное пространство которой закрыто полностью для любых судов и авиакомпаний, но есть страны с частичными ограничениями.

Об этом пишет «Слово и дело».

Европейская организация безопасности аэронавигации почти год назад выпустила пессимистический прогноз, согласно которому ограничения на полеты над Украиной будут действовать до 2029 года. В Украине уверили, что откроют воздушное пространство «сразу после завершения военных действий и победы Украины», но, похоже, власти долго ждать не намерены. Вице-премьер Александр Кубраков сообщил, что Украина начинает официальные переговоры с регуляторами Евросоюза и США о возобновлении пассажирских авиаперевозок. Какие аэропорты и когда могут открыть — неизвестно, как и способы обеспечения безопасности маршрутов.

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Когда говорят о работе гражданских аэропортов во время войны, прежде всего, ссылаются на опыт Израиля (Украина, кстати, ведет консультации с местными специалистами, сообщил Кубраков). Израиль даже после начала масштабного конфликта с ХАМАСом в октябре 2023-го не стал закрывать свои аэропорты, хотя многие авиакомпании временно отменили рейсы.

В целом Израиль за годы войны научился обеспечивать безопасность своего неба для полетов, в частности, благодаря системе «Железный купол». Кроме того, самолеты израильского национального авиаперевозчика оборудованы специальными тепловыми ловушками, защищающими от ракет.

Кроме того, Израиль усиливает интеграцию гражданской и военной системы управления воздушным движением, поэтому у персонала есть больше возможностей для предупреждения пилотов о возможных опасностях.

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Однако следует помнить, что территория Израиля в разы меньше, чем территория Украины, а значит, закрыть ее системами ПВО проще.

Из-за активных военных конфликтов, за исключением небольшой части, закрыто воздушное пространство таких стран как Сирия, Афганистан, Йемен, Ирак, Иран, Северная Корея, Ливия и Судан.

К примеру, в Йемене основной риск — умышленные атаки со стороны террористических групп, а также возможные авиаудары по стране. В Сирии основным риском считается возможная ошибка систем ПВО — гражданские самолеты могут стать по ошибке или попасть под перекрестный огонь.

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В Иране также основной риск — возможная ошибка систем ПВО. Напомним, что причиной крушения украинского самолета МАУ в январе 2020 года в Тегеране назвали именно «ошибку оператора ПВО».

В Северной Корее одним из рисков для полетов считаются регулярные ракетные испытания страны, а также возможная ошибочная идентификация гражданских самолетов в качестве разведывательных.

Для ряда стран есть предупреждение о запрете полетов на определенных высотах или в определенных районах. К примеру, россия перед полномасштабным вторжением в Украину закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и беларусью. Беларусь также закрыла часть пространства для гражданской авиации.

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В Молдове существует опасность для гражданской авиации вблизи границы с Украиной. Страна периодически закрывает воздушное пространство.

В Пакистане, Мали, Египте есть предостережения для полетов на определенных высотах.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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