Финляндия оплатит доставку украинского зерна в Сомали — Finance.ua
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Финляндия оплатит доставку украинского зерна в Сомали

Аграрный рынок
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Финляндия оплатит доставку украинского зерна в Сомали
Финляндия оплатит доставку украинского зерна в Сомали
Финляндия выделила 7 млн евро для обеспечения транспортировки зерна из Украины в Сомали.
Об этом сообщил МИД Финляндии во вторник, 8 ноября.
«В настоящее время Финляндия оказывает гуманитарную помощь региону (страны Африканского рога) на общую сумму 15,7 млн евро. Из них почти 7 млн евро пойдут на поддержку транспортировки зерна по линии СПП (Мировой продовольственной программы ООН) в Сомали», — говорится в сообщении.
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Министр по делам внешней торговли и развития Вилле Скиннари заявил, что продолжение перевозок украинского зерна «критически важно».
«Ситуация особенно серьезна в странах Африканского рога, страдающих рекордной засухой после пятого подряд неудачного сезона дождей. Более 20 млн человек нуждаются в продовольственной помощи», — добавили в МИД.
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Финляндия оказывает помощь африканским странам при содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Финского Красного Креста и Международного комитета Красного Креста. Помощь направлена на обеспечение продовольственной безопасности и защиты беженцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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