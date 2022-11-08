Финляндия оплатит доставку украинского зерна в Сомали — Finance.ua

Финляндия оплатит доставку украинского зерна в Сомали Сегодня 19:46 — Аграрный рынок

Финляндия оплатит доставку украинского зерна в Сомали

Финляндия выделила 7 млн евро для обеспечения транспортировки зерна из Украины в Сомали.

Об этом сообщил МИД Финляндии во вторник, 8 ноября.

«В настоящее время Финляндия оказывает гуманитарную помощь региону (страны Африканского рога) на общую сумму 15,7 млн евро. Из них почти 7 млн евро пойдут на поддержку транспортировки зерна по линии СПП (Мировой продовольственной программы ООН) в Сомали», — говорится в сообщении.

Министр по делам внешней торговли и развития Вилле Скиннари заявил, что продолжение перевозок украинского зерна «критически важно».

«Ситуация особенно серьезна в странах Африканского рога, страдающих рекордной засухой после пятого подряд неудачного сезона дождей. Более 20 млн человек нуждаются в продовольственной помощи», — добавили в МИД.

Финляндия оказывает помощь африканским странам при содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Финского Красного Креста и Международного комитета Красного Креста. Помощь направлена на обеспечение продовольственной безопасности и защиты беженцев.

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