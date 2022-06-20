Финляндия 30 июня отменит все коронавирусные ограничения на въезд туристов — Finance.ua
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Финляндия 30 июня отменит все коронавирусные ограничения на въезд туристов

Сегодня 23:32Личные финансы
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Финляндия 30 июня отменит все коронавирусные ограничения на въезд туристовФинляндия 30 июня отменит все коронавирусные ограничения на въезд туристов
Финляндия снимает антиковидные ограничения на въезд 30 июня, с этой даты возобновляет прием туристов из третьих стран, сообщило МВД страны.
«Ограничения на въезд в Финляндию, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня. Это значит, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не должны иметь с собой сертификаты вакцинации или тесты на COVID-19, а также проходить тесты на корону в пунктах пересечения границы», — говорится в сообщении.
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По данным министерства, работа пограничного контроля возвращается к допандемийному режиму. Прибывающим из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны необходимо иметь с собой загранпаспорт и при необходимости визу.
Там также сообщили, что консульские учреждения Финляндии оформляют визы в страну.
Кстати, путешествовать удобно вам поможет INFOBUS. На сайте компании можно купить билеты в 45 стран. Не нужно посещать кассу и тратить свое время, купить билет можно онлайн за 2 минуты, а с использованием QR кода регистрация на рейс проводится в считаные секунды.

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По материалам: Інтерфакс-Україна
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