Эстония и Египет отменили коронавирусные ограничения для въезда — Finance.ua

Эстония и Египет отменили коронавирусные ограничения для въезда

Сегодня 17:27 — Мир

Эстония и Египет отменили коронавирусные ограничения для въезда, freepik.com

Теперь для посещения Египта и Эстонии не нужно предоставлять COVID-сертификат, т.е. справку о вакцинации, выздоровлении или отрицательный тест на коронавирус.

Правительство Эстонии отменило распоряжение , согласно которому граждане третьих стран перед прибытием в Эстонию должны предоставить COVID-сертификат, то есть справку о вакцинации, выздоровлении или негативный тест на коронавирус.

В правительстве также отметили, что 1 июля истекает срок действия приказа о карантине COVID. По данным Департамента здравоохранения, маловероятно, что существует такое значительное количество инфицированных граждан третьих стран, чтобы это повлияло на эпидемиологическую ситуацию в Эстонии.

В Эстонии риск передачи коронавируса снизился до зеленого или низкого уровня с точки зрения средней 7-дневной госпитализации.

Также 16 июня премьер-министр Египта д-р Мостафа Мадбули возглавил заседание комитета в штаб-квартире правительства в новой административной столице и принял участие в заседании.

Посол Надер Саад — официальный представитель Председателя Совета министров Египта, заявил, что во время заседания Кабмина Египта было принято решение снять все антиководные ограничения, наложенные на въезд в страну для египтян или иностранцев.

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