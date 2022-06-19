Эстония и Египет отменили коронавирусные ограничения для въезда — Finance.ua
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Эстония и Египет отменили коронавирусные ограничения для въезда

Сегодня 17:27Мир
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Эстония и Египет отменили коронавирусные ограничения для въездаЭстония и Египет отменили коронавирусные ограничения для въезда, freepik.com
Теперь для посещения Египта и Эстонии не нужно предоставлять COVID-сертификат, т.е. справку о вакцинации, выздоровлении или отрицательный тест на коронавирус.
Правительство Эстонии отменило распоряжение, согласно которому граждане третьих стран перед прибытием в Эстонию должны предоставить COVID-сертификат, то есть справку о вакцинации, выздоровлении или негативный тест на коронавирус.
В правительстве также отметили, что 1 июля истекает срок действия приказа о карантине COVID. По данным Департамента здравоохранения, маловероятно, что существует такое значительное количество инфицированных граждан третьих стран, чтобы это повлияло на эпидемиологическую ситуацию в Эстонии.
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Также 16 июня премьер-министр Египта д-р Мостафа Мадбули возглавил заседание комитета в штаб-квартире правительства в новой административной столице и принял участие в заседании.
Посол Надер Саад — официальный представитель Председателя Совета министров Египта, заявил, что во время заседания Кабмина Египта было принято решение снять все антиководные ограничения, наложенные на въезд в страну для египтян или иностранцев.
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По материалам: Діло
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