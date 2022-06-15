Из-за войны поступления в госбюджет от туристической отрасли упали на 18% — Finance.ua

Из-за войны поступления в госбюджет от туристической отрасли упали на 18%

Сегодня 09:31 — Казна и Политика

За первые 4 месяца 2022 года представители туристической отрасли Украины уплатили на 18% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма в Facebook.

«Общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, за первые месяцы войны в среднем сократилось на 10%. При этом зафиксировано, что количество юридических лиц уменьшилось на 17%, а физических — на 7%», — говорится в сообщении.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет за первые четыре месяца текущего года уплачена отелями и санаториями — почти 370 млн. грн. Но она все же меньше на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Также зафиксировали спад на 58% от деятельности турбаз, кемпингов, детских лагерей отдыха, уплачено — 57 млн грн налога против 137 млн грн за аналогичный период 2021 года.

"Зафиксирован значительный прирост дохода от деятельности туристических агентств, уплативших в госбюджет на 85% средств больше, чем в прошлом году.

Аналитики связывают это с тем, что в этот отчетный период вошли два первых довоенных месяца года, для которых характерны ранние бронирования на новогодние и рождественские праздники. Незначительный рост налогов — на 5% — также продемонстрировали туроператоры и владельцы частных усадеб, которые в совокупности уплатили в госбюджет почти 100 млн грн", — говорят в ДАРТ.

Наибольший размер уплаченного налога за первые четыре месяца 2022 продемонстрировали:

город Киев,

Ивано-Франковская,

Львовская

Киевская,

Одесская,

Днепропетровская,

Закарпатская,

Харьковская,

Запорожская

и Полтавской области.

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