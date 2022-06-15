Из-за войны поступления в госбюджет от туристической отрасли упали на 18% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за войны поступления в госбюджет от туристической отрасли упали на 18%

Сегодня 09:31Казна и Политика
18
За первые 4 месяца 2022 года представители туристической отрасли Украины уплатили на 18% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года.
Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма в Facebook.
«Общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, за первые месяцы войны в среднем сократилось на 10%. При этом зафиксировано, что количество юридических лиц уменьшилось на 17%, а физических — на 7%», — говорится в сообщении.
Из-за войны поступления в госбюджет от туристической отрасли упали на 18%
Наибольшая доля поступлений в госбюджет за первые четыре месяца текущего года уплачена отелями и санаториями — почти 370 млн. грн. Но она все же меньше на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Также зафиксировали спад на 58% от деятельности турбаз, кемпингов, детских лагерей отдыха, уплачено — 57 млн грн налога против 137 млн грн за аналогичный период 2021 года.
"Зафиксирован значительный прирост дохода от деятельности туристических агентств, уплативших в госбюджет на 85% средств больше, чем в прошлом году.
Место для вашей рекламы
Аналитики связывают это с тем, что в этот отчетный период вошли два первых довоенных месяца года, для которых характерны ранние бронирования на новогодние и рождественские праздники. Незначительный рост налогов — на 5% — также продемонстрировали туроператоры и владельцы частных усадеб, которые в совокупности уплатили в госбюджет почти 100 млн грн", — говорят в ДАРТ.
Наибольший размер уплаченного налога за первые четыре месяца 2022 продемонстрировали:
  • город Киев,
  • Ивано-Франковская,
  • Львовская
  • Киевская,
  • Одесская,
  • Днепропетровская,
  • Закарпатская,
  • Харьковская,
  • Запорожская
  • и Полтавской области.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.