FinAwards-2023: Укрпочта получила награду за логистическую стабильность страны — Finance.ua
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FinAwards-2023: Укрпочта получила награду за логистическую стабильность страны

Фондовый рынок
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FinAwards-2023: Укрпочта получила награду за логистическую стабильность страны
FinAwards-2023: Укрпочта получила награду за логистическую стабильность страны
В Киеве состоялась шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards. Основатели премии — сайты Finance.ua и Минфин.
Это уже второй год подряд, когда конкурс проводится в условиях военного положения. Поэтому организаторы решили ввести внеконкурсные номинации, одна из которых — «Логистическая стабильность страны». Награду получила Укрпочта, ведь перед компанией стоят крайне важные задачи: выплата пенсий, субсидий, всех социальных пособий.
«Мы работаем по всей стране. Я лично только вернулся из первых освобожденных сел в Луганской области, мы доставляли пенсии. Когда смотришь в глаза людей, понимаешь, насколько это важно. Это награда 50 тыс. сотрудников Укрпочты, не прекращающих свою работу. И, возможно, это последний год, когда Укрпочта получает небанковскую премию», — отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
Руководитель департамента малого бизнеса ПриватБанка Руслан Киселев вручает награду генеральному директору Укрпочты Игорю Смелянскому
Руководитель департамента малого бизнеса ПриватБанка Руслан Киселев вручает награду генеральному директору Укрпочты Игорю Смелянскому
О том, что Укрпочта планирует выходить на банковский рынок, известно давно, однако Смелянский не комментирует никаких деталей.
«Во время войны у нас осталось только 4% населенных пунктов, в которых присутствуют банковские учреждения и банкоматы. Для страны, которая планирует восстановление — это недопустимо, ведь люди не смогут возобновлять свои бизнесы. Банкам это будет неприбыльно делать, потому что села и города стали меньше, а доходность и регуляцию НБУ никто не отменял. Поэтому мне кажется, что Укрпочта могла бы делать в безналичном варианте то, что она сейчас делает наличными, и восполнить этот пробел», — рассказал он Finance.ua.
Напомним, еще одной внеконкурсной категорией награждения была номинация «Финансовая стабильность страны». Ее получил Национальный банк

О премии FinAwards

Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.
FinAwards для участников конкурса — это вариант общественного признания, отличная возможность получить экспертную независимую оценку своей работы, зарядиться энергией для новых достижений и привлечь внимание потенциальных клиентов к своим услугам и сервисам.
Уже второй год организаторы проводят церемонию награждения в военных условиях. Именно поэтому были введены внеконкурсные категории, чтобы отметить работу тех, кто сделал все для удержания и стабилизации отечественной экономики.
Также организаторы решили изменить цвет награды — с привычного золота на цвет стали, который символизирует нашу стойкость и несокрушимость.
По материалам:
Finance.ua
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