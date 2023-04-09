FinAwards-2023: Укрпочта получила награду за логистическую стабильность страны — Finance.ua

FinAwards-2023: Укрпочта получила награду за логистическую стабильность страны Сегодня 11:34 — Фондовый рынок

FinAwards-2023: Укрпочта получила награду за логистическую стабильность страны

В Киеве состоялась шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards . Основатели премии — сайты Finance.ua и Минфин.

Это уже второй год подряд, когда конкурс проводится в условиях военного положения. Поэтому организаторы решили ввести внеконкурсные номинации, одна из которых — «Логистическая стабильность страны». Награду получила Укрпочта, ведь перед компанией стоят крайне важные задачи: выплата пенсий, субсидий, всех социальных пособий.

«Мы работаем по всей стране. Я лично только вернулся из первых освобожденных сел в Луганской области, мы доставляли пенсии. Когда смотришь в глаза людей, понимаешь, насколько это важно. Это награда 50 тыс. сотрудников Укрпочты, не прекращающих свою работу. И, возможно, это последний год, когда Укрпочта получает небанковскую премию», — отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Руководитель департамента малого бизнеса ПриватБанка Руслан Киселев вручает награду генеральному директору Укрпочты Игорю Смелянскому

О том, что Укрпочта планирует выходить на банковский рынок, известно давно, однако Смелянский не комментирует никаких деталей.

«Во время войны у нас осталось только 4% населенных пунктов, в которых присутствуют банковские учреждения и банкоматы. Для страны, которая планирует восстановление — это недопустимо, ведь люди не смогут возобновлять свои бизнесы. Банкам это будет неприбыльно делать, потому что села и города стали меньше, а доходность и регуляцию НБУ никто не отменял. Поэтому мне кажется, что Укрпочта могла бы делать в безналичном варианте то, что она сейчас делает наличными, и восполнить этот пробел», — рассказал он Finance.ua.

Напомним, еще одной внеконкурсной категорией награждения была номинация «Финансовая стабильность страны». Ее получил Национальный банк

О премии FinAwards

Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

FinAwards для участников конкурса — это вариант общественного признания, отличная возможность получить экспертную независимую оценку своей работы, зарядиться энергией для новых достижений и привлечь внимание потенциальных клиентов к своим услугам и сервисам.

Уже второй год организаторы проводят церемонию награждения в военных условиях. Именно поэтому были введены внеконкурсные категории, чтобы отметить работу тех, кто сделал все для удержания и стабилизации отечественной экономики.

Также организаторы решили изменить цвет награды — с привычного золота на цвет стали, который символизирует нашу стойкость и несокрушимость.

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