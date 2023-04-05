FinAwards-2023: тройка банков с лучшей программой лояльности — Finance.ua

FinAwards-2023: тройка банков с лучшей программой лояльности Сегодня 12:00 — Фондовый рынок

Состоялась шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards . Учредители премии — сайты Finance.ua и Минфин.

Одна из номинаций конкурса посвящена программам лояльности, которые банки предлагают своим клиентам, ведь сегодня недостаточно просто привести бренд к популярности. Именно лояльное отношение заставляет клиента оставаться с конкретным банком.

В целом за первенство в номинации боролись 10 банков. Тройка лидеров:

«бронзу» между собой поделили Укрсиббанк (программа лояльности «Экстра») и Банк Власний Рахунок (программа лояльности «Власний Рахунок»);

«серебро» досталось программе вознаграждений Cash’U Club Сенс Банка;

«золото» же забрал monobank с программой кешбэка или миль, предложениями от партнеров, реферальной программой, разделом «Награды».

Руководитель медиа-бизнеса Treeum Надежда Квитка (справа) и заместитель председателя правления АО «Универсал Банк» Юлия Акуленко (слева)

«Мы очень мобильны в плане выбора категорий кешбэка. Мы каждый месяц анализируем клиентские данные и выбираем интересные категории на следующий месяц. Главное — гибкость, позволяющая нам оперативно реагировать на рынок. Также нас отличает наличие мильной программы на VIP-картах, которой нет в других банках. И это для наших клиентов, которые много путешествуют, много тратят, некая вишенка, позволяющая накапливать мили, обменивать на билеты любой авиакомпании. Программа полноценно работает даже в условиях войны», — рассказала Finance.ua заместитель председателя правления АО «Универсал Банк» Юлия Акуленко.

После полномасштабного вторжения россии monobank — один из немногих банков, сохранивший начисление кешбэка. Правда, проценты значительно снизили и пока не будут их поднимать.

Мы наблюдаем за рынком. Конечно, мы очень хотим снова мотивировать клиентов тратить, чтобы собирать кешбэк, но пока сложно прогнозировать [будут ли расти проценты по кешбэку]", — отметила Акуленко.

В этом году monobank по сравнению с предыдущими годами собрал немного побед, но, по словам Юлии Акуленко, это даже хорошо, ведь мотивирует становиться еще лучше.

«Мы привыкли, что побед гораздо больше. Но на самом деле это хорошо, потому что уже есть значительная конкуренция. Для нас это сигнал оглянуться вокруг, сделать определенные выводы и стать лучше», — резюмировала она.

Кстати, звание банкира года в этом году досталось соучредителю monobank Олегу Гороховскому.

О премии FinAwards

Порталы Finance.ua и Минфин ежегодно проводят церемонию награждения с 2018 года. Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг. Участники конкурса могут получить независимую экспертную оценку своей работы.

В военных условиях церемония награждения уже проходит второй год подряд. В этом году организаторы изменили цвет награды с привычного золота на стальной, что символизирует мощь и устойчивость банковского и финансового секторов.

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