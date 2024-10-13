Финансовые трудности: распространенные ошибки, которые ведут к безденежью — Finance.ua
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Финансовые трудности: распространенные ошибки, которые ведут к безденежью

Личные финансы
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Финансовые трудности: распространенные ошибки, которые ведут к безденежью
Финансовые трудности: распространенные ошибки, которые ведут к безденежью, Фото: freepik
Многие сталкиваются с проблемой отсутствия средств, поскольку часто получают низкую зарплату. Однако дело не только в этом: есть определенные действия и негативные установки, которые могут приводить к финансовым трудностям.
Издание Milmo.co собрало несколько распространенных ошибок, которые допускают многие люди.

Желание не отставать от других

Довольно часто люди пытаются подражать своим знакомым, покупая последние модели гаджетов или дорогие автомобили.
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Страх выглядеть беднее других может привести к покупкам, превышающим ваши финансовые возможности, что, безусловно, усугубляет ситуацию.

Бездействие

Сидеть и просто ждать возможности — это инфантильная позиция. Чтобы улучшить финансовое состояние, нужно действовать.

Кредит до зарплаты 👛

Подумайте о поиске более оплачиваемой работы или возможности взять дополнительный проект.

Выбирать не то дело

Есть определенная категория людей, которые хотят получать от работы только удовольствие, поэтому поют в караоке или ведут блог вместо того, чтобы работать по специальности.
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Конечно, работа должна нравиться, но когда она приносит копейки длительное время, то пора задуматься, ваш ли это путь. Или пора искать новые способы монетизации своей деятельности.

Импульсивные покупки

Нередко люди ходят по магазинам и начинают класть в корзину те вещи, которые совсем не планировали. Где-то увидели красивое платье, где-то новый набор посуды и потеряли над собой контроль.
Такие расходы приводят к тому, что наши кошельки опустошаются. Всегда делайте списки, что вам нужно.

Окружение «съедает» ваш бюджет

Конечно, все мы любим отдыхать и хорошо проводить время. Однако если еженедельно ходить с друзьями по заведениям и добираться на работу на машине для вас дорого, то пора отказываться от этого. Так мы теряем много средств, а потом удивляемся, почему не получилось отложить.

Справка Finance.ua:

  • финансовая грамотность предполагает ответственное отношение к финансовым документам. Понимание их содержания и правильное хранение позволяет не только контролировать собственные финансовые дела, но и избежать ошибок и финансовых рисков;
  • средний класс часто сталкивается с уникальными финансовыми проблемами в современном экономическом ландшафте. С ростом стоимости жизни и стабильной зарплатой достижение финансового успеха может показаться сложным. Мы рассказали о правилах финансового успеха для представителей среднего класса.
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