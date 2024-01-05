Финансирование стартапов в Кремниевой долине упало до самого низкого уровня за пять лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финансирование стартапов в Кремниевой долине упало до самого низкого уровня за пять лет

14
Финансирование стартапов в Кремниевой долине упало до самого низкого уровня за пять лет
Финансирование стартапов в Кремниевой долине упало до самого низкого уровня за пять лет
Венчурные инвестиции в США упали до 170,6 млрд долл. в 2023 году, что является самым низким показателем за последние пять лет.
Об этом сообщает Bloomberg.
За последние 12 месяцев инвесторы чаще всего вкладывали деньги в стартапы в сфере искусственного интеллекта. По данным исследовательской компании PitchBook, инвесторы вложили 170,6 миллиарда долларов в примерно 15 000 сделок, что на 30% меньше, чем в прошлом году.
Отмечается, что приведенная сумма сделок снизилась примерно на 30% по сравнению с 2022 годом.
Читайте также
Кроме того, в прошлом году венчурная индустрия также сократилась по всему миру. Во всем мире инвесторы вложили в стартапы 345,7 млрд долл., что на 35% меньше, чем в прошлом году, и является самым низким показателем с 2017 года.
«В прошлом году также упали объемы привлечения средств для венчурных инвесторов. Деньги, привлеченные американскими венчурными инвесторами, сократились почти на две трети по сравнению с 2022 годом, а во всем мире — почти наполовину. В 2023 году американские венчурные фонды привлекли 66,9 млрд долл., а мировые — 160,9 млрд долл.», — говорится в сообщении.
Читайте также
Добавляется, что снижение в четвертом квартале было менее резким, чем за год в целом, что отражает проблемы, начавшиеся в конце 2022 года. В четвертом квартале общая сумма венчурных сделок в США составила 37,5 млрд долл., что несколько меньше по сравнению с 39,8 млрд долл. годом ранее.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.