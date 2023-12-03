Финансирование европейских техностартапов упадет до $45 млрд в 2023 году — Finance.ua

Финансирование европейских техностартапов упадет до $45 млрд в 2023 году Сегодня 22:37 — Фондовый рынок

Финансирование европейских техностартапов упадет до $45 млрд в 2023 году

Объем капитала, инвестированного в европейские технологические стартапы, уменьшится в 2023 году до $45 млрд.

Об этом говорится в отчете венчурной компании Atomico, пишет Reuters

Ожидаемый показатель на 55% меньше по сравнению с 2021 годом, когда объем инвестиций впервые превысил $100 млрд. По итогам 2022 года капитал, инвестированный в европейские техностартапы, составил $82 млрд. Среди причин снижения, в частности, то, что компании, находящиеся на более поздних стадиях развития, откладывали привлечение средств.

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«Некоторые стартапы, привлекшие большие суммы в 2021 году/начале 2022 года, чтобы достичь своей миллиардной оценки, увидят, что их оценка упадет ниже отметки в миллиард долларов, — объяснил партнер Atomico Том Вемайер. — Я ожидаю увидеть больше подобного в следующем году, поскольку эти компании, вероятно, исчерпывают свой потенциал, и им нужно будет вернуться на рынок в 2024 или 2025 году, чтобы выжить».

По данным Atomico, за пятилетний период с 2018 по 2022 год миллиардной отметки достигли 257 европейских технологических компаний.

Между тем эксперты прогнозируют, что нынешний объем финансирования будет на 18% больше по сравнению с 2020 годом.

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«Если учесть, насколько перегреты были эти два года, тот факт, что мы выросли по сравнению с 2020 годом, свидетельствует о том, что Европа движется в правильном направлении, тем более что это единственный глобальный регион, который растет по сравнению с 2020 годом», — сказал Том Вемайер.

Atomico ожидает, что в течение следующих пяти лет количество европейских стартапов на ранних стадиях вырастет с 41 тыс. до 66 тыс., а стартапов, привлекших минимум $20 млн, — удвоится до 8 тыс.

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