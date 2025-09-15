Фиктивное банкротство: что это и какая ответственность грозит предприятиям Сегодня 14:02

Фиктивное банкротство: что это и какая ответственность грозит предприятиям

Процедура банкротства в бизнесе призвана регулировать сложные финансовые ситуации и защищать интересы кредиторов. В то же время, нередко компании пытаются использовать ее как инструмент уклонения от обязательств. Речь идет о фиктивном банкротстве, т. е. когда предприятие подает ложное заявление о финансовой несостоятельности, хотя фактически способно выполнить свои обязательства.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Что считается фиктивным банкротством

Это официальное, но заведомо ложное заявление владельца или руководителя компании в суд о несостоятельности платить по долгам.

Основной показатель фиктивного банкротства — факт, что предприятие располагает активами, которые превышают его обязательства, но при этом подает заявление о банкротстве.

Такие действия признаются фиктивными, если причинили значительный материальный ущерб кредиторам или государству.

Ответственность

Должники, владельцы компаний, должностные лица могут нести гражданскую, административную или уголовную ответственность.

Суд в случае выявления факта фиктивного банкротства закрывает дело и обязывает возместить ущерб кредиторам.

Административное наказание предусматривает штраф от 750 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как выявляют фиктивное банкротство

Основным показателем для определения признаков фиктивного банкротства является коэффициент покрытия, рассчитываемый как отношение оборотных активов к текущим обязательствам предприятия и характеризующий способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства и осуществлять непредвиденные расходы.

Следующий показатель — рентабельность продукции, которая рассчитывается как отношение валовой прибыли от реализации продукции (работ, услуг) к себестоимости реализации. Она характеризует выгодность производства выпускаемой или реализуемой предприятием продукции.

В целях определения признаков фиктивного банкротства также определяется показатель обеспечения обязательств должника всеми его активами путем сопоставления суммы активов должника с суммой его обязательств. При осуществлении указанных расчетов в состав текущих обязательств входят: основная сумма долга; проценты, штраф, пеня и неустойка.

В случае, когда по результатам расчетов показатель обеспечения обязательств должника всеми его активами превышает единицу при нулевой или положительной рентабельности, это свидетельствует о наличии признаков фиктивного банкротства на предприятии.

При выявлении признаков фиктивного банкротства учитывается наличие официального заявления собственника или должностного лица предприятия — должника в хозяйственный суд об открытии производства по делу о банкротстве в отношении этого предприятия, на основании которого вынесено соответствующее определение суда, и фактической возможности удовлетворения требований кредиторов, в том числе обязательств перед бюджетом, в полном объеме на момент обращения в суд.

В Минюсте подчеркивают, что заведомо ложным считается заявление, в котором изложены сведения о финансовой несостоятельности, не соответствуют действительности и настоящее финансовое состояние должника позволяет ему выполнить свои обязательства.

