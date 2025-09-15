Фиктивное банкротство: что это и какая ответственность грозит предприятиям
Процедура банкротства в бизнесе призвана регулировать сложные финансовые ситуации и защищать интересы кредиторов. В то же время, нередко компании пытаются использовать ее как инструмент уклонения от обязательств. Речь идет о фиктивном банкротстве,
т. е. когда предприятие подает ложное заявление о финансовой несостоятельности, хотя фактически способно выполнить свои обязательства.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции Украины.
Что считается фиктивным банкротством
Это официальное, но заведомо ложное заявление владельца или руководителя компании в суд о несостоятельности платить по долгам.
Основной показатель фиктивного банкротства — факт, что предприятие располагает активами, которые превышают его обязательства, но при этом подает заявление о банкротстве.
Такие действия признаются фиктивными, если причинили значительный материальный ущерб кредиторам или государству.
Ответственность
- Должники, владельцы компаний, должностные лица могут нести гражданскую, административную или уголовную ответственность.
- Суд в случае выявления факта фиктивного банкротства закрывает дело и обязывает возместить ущерб кредиторам.
- Административное наказание предусматривает штраф от 750 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Как выявляют фиктивное банкротство
- Основным показателем для определения признаков фиктивного банкротства является коэффициент покрытия, рассчитываемый как отношение оборотных активов к текущим обязательствам предприятия и характеризующий способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства и осуществлять непредвиденные расходы.
- Следующий показатель — рентабельность продукции, которая рассчитывается как отношение валовой прибыли от реализации продукции (работ, услуг) к себестоимости реализации. Она характеризует выгодность производства выпускаемой или реализуемой предприятием продукции.
- В целях определения признаков фиктивного банкротства также определяется показатель обеспечения обязательств должника всеми его активами путем сопоставления суммы активов должника с суммой его обязательств. При осуществлении указанных расчетов в состав текущих обязательств входят: основная сумма долга; проценты, штраф, пеня и неустойка.
- В случае, когда по результатам расчетов показатель обеспечения обязательств должника всеми его активами превышает единицу при нулевой или положительной рентабельности, это свидетельствует о наличии признаков фиктивного банкротства на предприятии.
- При выявлении признаков фиктивного банкротства учитывается наличие официального заявления собственника или должностного лица предприятия — должника в хозяйственный суд об открытии производства по делу о банкротстве в отношении этого предприятия, на основании которого вынесено соответствующее определение суда, и фактической возможности удовлетворения требований кредиторов, в том числе обязательств перед бюджетом, в полном объеме на момент обращения в суд.
В Минюсте подчеркивают, что заведомо ложным считается заявление, в котором изложены сведения о финансовой несостоятельности, не соответствуют действительности и настоящее финансовое состояние должника позволяет ему выполнить свои обязательства.
