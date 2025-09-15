0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фиктивное банкротство: что это и какая ответственность грозит предприятиям

27
Фиктивное банкротство: что это и какая ответственность грозит предприятиям
Фиктивное банкротство: что это и какая ответственность грозит предприятиям
Процедура банкротства в бизнесе призвана регулировать сложные финансовые ситуации и защищать интересы кредиторов. В то же время, нередко компании пытаются использовать ее как инструмент уклонения от обязательств. Речь идет о фиктивном банкротстве, т. е. когда предприятие подает ложное заявление о финансовой несостоятельности, хотя фактически способно выполнить свои обязательства.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Что считается фиктивным банкротством

Это официальное, но заведомо ложное заявление владельца или руководителя компании в суд о несостоятельности платить по долгам.
Основной показатель фиктивного банкротства — факт, что предприятие располагает активами, которые превышают его обязательства, но при этом подает заявление о банкротстве.
Такие действия признаются фиктивными, если причинили значительный материальный ущерб кредиторам или государству.

Ответственность

  • Должники, владельцы компаний, должностные лица могут нести гражданскую, административную или уголовную ответственность.
  • Суд в случае выявления факта фиктивного банкротства закрывает дело и обязывает возместить ущерб кредиторам.
  • Административное наказание предусматривает штраф от 750 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как выявляют фиктивное банкротство

  • Основным показателем для определения признаков фиктивного банкротства является коэффициент покрытия, рассчитываемый как отношение оборотных активов к текущим обязательствам предприятия и характеризующий способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства и осуществлять непредвиденные расходы.
  • Следующий показатель — рентабельность продукции, которая рассчитывается как отношение валовой прибыли от реализации продукции (работ, услуг) к себестоимости реализации. Она характеризует выгодность производства выпускаемой или реализуемой предприятием продукции.
Читайте также
  • В целях определения признаков фиктивного банкротства также определяется показатель обеспечения обязательств должника всеми его активами путем сопоставления суммы активов должника с суммой его обязательств. При осуществлении указанных расчетов в состав текущих обязательств входят: основная сумма долга; проценты, штраф, пеня и неустойка.
  • В случае, когда по результатам расчетов показатель обеспечения обязательств должника всеми его активами превышает единицу при нулевой или положительной рентабельности, это свидетельствует о наличии признаков фиктивного банкротства на предприятии.
  • При выявлении признаков фиктивного банкротства учитывается наличие официального заявления собственника или должностного лица предприятия — должника в хозяйственный суд об открытии производства по делу о банкротстве в отношении этого предприятия, на основании которого вынесено соответствующее определение суда, и фактической возможности удовлетворения требований кредиторов, в том числе обязательств перед бюджетом, в полном объеме на момент обращения в суд.
В Минюсте подчеркивают, что заведомо ложным считается заявление, в котором изложены сведения о финансовой несостоятельности, не соответствуют действительности и настоящее финансовое состояние должника позволяет ему выполнить свои обязательства.

👉🏻 Не пропускайте главного — присоединяйтесь к нам в Telegram, Facebook и Instagram.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems