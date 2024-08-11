Figure представила нового гуманоидного робота, способного разговаривать — Finance.ua

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Figure представила нового гуманоидного робота, способного разговаривать

Технологии&Авто
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Figure представила нового гуманоидного робота, способного разговаривать
Figure представила нового гуманоидного робота, способного разговаривать
Компания Figure представила нового гуманоидного робота Figure 02. Одной из его ключевых особенностей являются встроенные микрофоны и динамики, которые используются, чтобы слушать и говорить с людьми.
Об этом сообщает TechCrunch.
Figure 02, когда будут правильно настроены, а на рабочем месте будут выполнены все меры безопасности, смогут использоваться с наибольшей эффективностью.
Figure представила нового гуманоидного робота, способного разговаривать
Компания оснастила новых гуманоидов микрофонами, динамиками и интеграцией с искусственным интеллектом OpenAI, чтобы роботы могли слушать и говорить с людьми во время работы.
Figure 02 разработаны таким образом, чтобы они могли свободно передвигаться без защитной клетки или других ограничений. Кроме того, хоть они и являются человекоподобными, эти работы достаточно большие, тяжелые и потенциально опасные.
Вес робота составляет 75 килограммов, высота — 167 сантиметров. Гуманоиды могут поднимать вес до 20 кг, развивать скорость до 1,2 м/c и работать от одного заряда до 5 часов.
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Компания также представила видео, в котором показала возможности новых гуманоидов различать вещи перед ними и разговаривать с реальными людьми, используя аргументацию.
Ранее Figure уже сообщила, что начала испытывать своих гуманоидов на заводах BMW. Компания рассказывает, что новые роботы уже посетили заводы в Спартанбурге для сбора данных и тренировки. Они автономно выполняли различные задачи, используя нейросеть.
Компания также намекает, что новые гуманоиды могут быть доступны для покупки и использования вне фабрик, однако пока подробности такого распространения роботов неизвестны.
По материалам:
mezha.media
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