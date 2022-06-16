ФГВФЛ впервые выставил недвижимость Проминвестбанка на аукцион по аренде — Finance.ua
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ФГВФЛ впервые выставил недвижимость Проминвестбанка на аукцион по аренде

Сегодня 14:36
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17 июня 2022 года в системе Prozorro.Продажи состоятся первые аукционы по передаче в аренду находящегося в процедуре ликвидации недвижимого имущества Проминвестбанка. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования.
Это первые аукционы по аренде имущества банков, переданные в управление Фонда гарантирования вкладов со дня введения военного положения в Украине.
На аукционы 17 июня будут выставлены пять объектов недвижимости:
  • Право аренды недвижимого имущества, а именно: части первого этажа, площадью 2177,3 кв. м, находящегося по адресу: Днепропетровская обл., г. Никополь, проспект Трубников, строение 11б.
  • Право аренды недвижимого имущества, а именно: части площадей подвала, первого и второго этажей общей площадью 1850,6 кв. м, имущественного комплекса, находящегося по адресу: г. Киев, улица Рижская, строение 12.
  • Право аренды недвижимого имущества, а именно: нежилое помещение площадью 264,8 кв. м, находящегося по адресу: Киевская обл., г. Обухов, ул. Киевская, 119/7.
  • Право аренды недвижимого имущества, а именно: часть первого этажа, площадью 192,6 кв. м, находящегося по адресу: Днепропетровская обл., г. Днепр, улица Воскресенская, строение 17.
  • Право аренды недвижимого имущества, а именно: часть крыши нежилого здания площадью 3 кв. м, находящегося по адресу: г. Киев, улица Малоподвальная, строение 8.
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Срок аренды каждого из этих объектов составляет 6 месяцев.

Ликвидация российских банков

После вторжения рф в Украину Нацбанк принял решение ликвидировать все банки с российским капиталом. Речь идет о «Международном резервном банке» (МР Банк) — это бывшая «дочка» Сбербанка в Украине. 100% банка принадлежит ПАО «Сбербанк россии».
Также лицензии лишили Проминвестбанк, который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Фонд гарантирования вкладов 18 марта начал выплачивать деньги украинцам, державшим деньги в Проминвестбанке.
По материалам: Мінфін.com.ua
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