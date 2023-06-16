ФГВФЛ продал активов на 3,7 млрд грн за год — Finance.ua

ФГВФЛ продал активов на 3,7 млрд грн за год
С лета 2022 года, после возобновления аукционов, приостановленных из-за закрытия государством госреестров в начале полномасштабного вторжения рф, Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил более 3,7 млрд грн поступлений от продажи активов банков, которые выводятся с рынка.
Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.
По ее словам, большим спросом пользуется недвижимость. Конверсия при ее продаже, то есть, цена реализации по балансовой стоимости, иногда достигает 200%.
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«Прозрачные торги и конкуренция всегда повышают цену. Для инвесторов важно первое — стабильность, чтобы они понимали, что их инвестиции защищены государством, законодательством; и второе — конкуренция. Когда актив привлекателен на рынке, то, конечно, за него будут бороться. Если же это, например, необеспеченный кредит, то конкуренции не будет», — отметила Билай.
Она также добавила, что кредитный портфель находящихся под управлением Фонда банков сейчас превышает 100 млрд грн. Львиная доля этих кредитов — это кредиты юридических лиц.
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В Фонде отмечают, что средства, полученные от продаж и управления активами банков, вывод которых осуществляет Фонд гарантирования, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков. Кредиты, погашение которых производится в соответствии с условиями кредитного договора или реструктуризации, выставляются на аукцион в последнюю очередь.
Напомним, команды Минцифры и Фонда гарантирования вкладов работают над новой услугой в «Дія». Вскоре владельцы обанкротившихся банков смогут в несколько кликов в приложении подать заявление и получить возмещение от Фонда.
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