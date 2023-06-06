ФГВФЛ получил на аукционах в мае свыше 581 млн грн — Finance.ua

ФГВФЛ получил на аукционах в мае свыше 581 млн грн Сегодня 21:30 — Казна и Политика

ФГВФЛ получил на аукционах в мае свыше 581 млн грн

В течение мая в системе Прозорро. Продажи состоялись 38 успешных аукционов на общую сумму 581,1 млн грн. Из них почти вся сумма — 512,9 млн грн — результат продаж прав требований по кредитам юридических и физических лиц. Еще 58,9 млн грн — сумма успешных аукционов по реализации недвижимого имущества банков.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Крупнейшими реализованными лотами стали:

Пул земельных участков банка «Аркада». Состоявший из 5 земельных участков, общей площадью более 39 га, в селе Михайловка-Рубежовка на Киевщине. В аукционе участвовали 10 участников, в результате цена продажи пула со стартовых 3,7 млн ​​грн выросла почти в 2,5 раза до 8,5 млн грн.

Квартира в таунхаусе под Киевом. Это была 12 попытка продать актив, стартовая цена составила 2,5 млн грн, в ходе аукциона стоимость выросла до 4,4 млн грн.

Более 4 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в центре Харькова. Участие в аукционе приняли два участника, а цена продажи составила почти 33,7 млн ​​грн.

В Фонде отмечают, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

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