ФГВФЛ приступил к удовлетворению требований юрлиц неплатежеспособного МР Банка — Finance.ua
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ФГВФЛ приступил к удовлетворению требований юрлиц неплатежеспособного МР Банка

Кредит&Депозит
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ФГВФЛ приступил к удовлетворению требований юрлиц неплатежеспособного МР Банка
ФГВФЛ приступил к удовлетворению требований юрлиц неплатежеспособного МР Банка
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) приступил к удовлетворению требований кредиторов седьмой очереди (несвязанных юридических лиц) МР Банка (бывший Сбербанк). Об этом сообщила пресс-служба регулятора в среду.
«Управление и реализация активов АО „МР Банк“ позволили Фонду гарантирования вкладов аккумулировать на счетах банка сумму, достаточную для удовлетворения требований кредиторов шестой очереди и начала расчета с кредиторами седьмой очереди банка. Соответствующее решение № 602 было принято исполнительной дирекцией Фонда 15 августа 2022 года» , — говорится в сообщении.
В общей сложности на удовлетворение требований 54 986 кредиторов седьмой очереди будет направлено 277,1 млн грн, что составляет 10% от общей суммы седьмой очереди.
Кто получит возмещение? Как известно, согласно Закону Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», в седьмую очередь кредиторов включены требования юридических лиц — клиентов банка, не являющихся связанными с банком лицами, и требования других вкладчиков, не являющихся связанными с банком лицами.
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Также, согласно принятому решению, одновременно согласовано удовлетворение в полном объеме требований кредиторов 6 очереди АО МР Банк (физлиц, не являющихся связанными лицами банка, платежи которых или платежи на имя которых заблокированы). В общей сложности 100 кредиторам будет перечислено почти 2,4 млн грн. Таким образом требования кредиторов 6 очереди будут удовлетворены на 100%.
Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счета кредиторов. В связи с этим в ФГВФЛ обратили внимание кредиторов АО «МР Банк», включенных в шестую и седьмую очередь, на необходимость подать в банк заявления с банковскими реквизитами для удовлетворения кредиторских требований. В случае, если соответствующие заявления с реквизитами были поданы кредиторами АО «МР Банк» ранее и реквизиты с тех пор не изменились, повторно подавать такое заявление не нужно.
Напомним, процедуру ликвидации АО «МР Банк» Фонд начал 25 февраля.
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По материалам:
Finance.ua
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