Банки повысили ставки по гривневым депозитам физлиц в июле — НБУ — Finance.ua
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Банки повысили ставки по гривневым депозитам физлиц в июле — НБУ

Кредит&Депозит
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Банки повысили ставки по гривневым депозитам физлиц в июле — НБУ
Банки повысили ставки по гривневым депозитам физлиц в июле — НБУ
Средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в июле, составляет 8,1% годовых, что на 1,5 процентного пункта (п.п.) выше уровня июня и на 2,4 п. п. — уровня мая, когда был достигнут исторический минимум такой ставки.
Об этом говорится в информации Нацбанка Украины на его сайте.
Согласно данным, за первые семь месяцев этого года ставка по депозитам в нацвалюте увеличилась всего на 0,9 п. п.
В то же время ставка по гривневым кредитам домашним хозяйствам в июле снизилась на 0,4 п. п., до 22,7% годовых, а за полугодие она упала на 11 п. п.
Ставка по валютным депозитам, достигшая исторического минимума в 0,4% годовых в апреле, после роста в мае на 0,2 п.п. и в июне на 0,1 п. п. в июле прибавила еще 0,2 п. п. — до 0,9%.
Что касается корпоративного сектора, то ставка по новым гривневым депозитам в июле увеличилась на 0,6 п.п. — до 7,8%, а по валютным — на 0,4 п. п., до 1,5% годовых.
В то же время средняя ставка выданных в июле гривневых кредитов корпоративному сектору снизилась на 0,5 п.п. — до 17,8%, а по валютным осталась на уровне 4,5%.

Справка Finance.ua:

  • НБУ с 3 июня поднял учетную ставку с 10% до 25%, чтобы повысить привлекательность гривны, снизить давление на международные резервы страны и бороться с инфляцией, которая по итогам мая достигла 18% в годовом исчислении, а по итогам июня — 21,5%;
  • Нацбанк рассчитывает, что банки также увеличат ставки по депозитам, в то время как рост ставок по кредитам не будет столь существенным.
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По материалам:
Finance.ua
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