ФГВФЛ прекратил выплаты вкладчикам банка «Золотые ворота» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФГВФЛ прекратил выплаты вкладчикам банка «Золотые ворота»

Кредит&Депозит
30
ФГВФЛ прекратил выплаты вкладчикам банка «Золотые ворота»
ФГВФЛ прекратил выплаты вкладчикам банка «Золотые ворота»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка «Золотые ворота».
Об этом сообщила пресс-служба фонда.
Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка.
В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками банка получено 240,3 млн грн, что составляет 99,7% от общей начисленной гарантированной суммы возмещения.
Читайте также
В то же время фонд проинформировал, что согласно законодательству требования кредиторов к банку, которые были удовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи имущества (активов) банка на дату составления ликвидационного баланса, считаются погашенными.
«Просим учесть, что в связи с утверждением ликвидационного баланса банка и отчета по выполнению ликвидационной процедуры Фонд гарантирования закрыл накопительный счет банка. Учитывая это, реквизиты накопительного счета банка не действительны и платежи на них не принимаются», — отметили в ФГВФЛ.
Следует напомнить, что 4 декабря 2014 года Нацбанк принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Банка Золотые Ворота».

Справка Finance.ua:

  • напомним, Национальный банк Украины 9 августа отнес банк «Січ» к категории неплатежеспособных;
  • это второе банкротство банка в 2022 году, не считая вывода российских банков с рынка из-за военной агрессии россии.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.