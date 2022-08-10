ФГВФЛ прекратил выплаты вкладчикам банка «Золотые ворота» — Finance.ua

ФГВФЛ прекратил выплаты вкладчикам банка «Золотые ворота» Сегодня 15:33 — Кредит&Депозит

ФГВФЛ прекратил выплаты вкладчикам банка «Золотые ворота»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка «Золотые ворота».

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка.

В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками банка получено 240,3 млн грн, что составляет 99,7% от общей начисленной гарантированной суммы возмещения.

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В то же время фонд проинформировал, что согласно законодательству требования кредиторов к банку, которые были удовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи имущества (активов) банка на дату составления ликвидационного баланса, считаются погашенными.

«Просим учесть, что в связи с утверждением ликвидационного баланса банка и отчета по выполнению ликвидационной процедуры Фонд гарантирования закрыл накопительный счет банка. Учитывая это, реквизиты накопительного счета банка не действительны и платежи на них не принимаются», — отметили в ФГВФЛ.

Следует напомнить, что 4 декабря 2014 года Нацбанк принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Банка Золотые Ворота».

Справка Finance.ua:

напомним, Национальный банк Украины 9 августа отнес банк «Січ» к категории неплатежеспособных;

это второе банкротство банка в 2022 году, не считая вывода российских банков с рынка из-за военной агрессии россии.

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