Откуда берутся средства на выплату гарантированного возмещения — разъяснение ФГВФЛ Сегодня 09:02 — Кредит&Депозит

Откуда берутся средства на выплату гарантированного возмещения — разъяснение ФГВФЛ

Главным источником финансирования выплат гарантированного возмещения являются банки-участники, за счет которых наполняется накопительный счет Фонда.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«Все банки Украины являются участниками системы гарантирования вкладов, поэтому согласно Закону „О системе гарантирования вкладов физических лиц“ на регулярной основе уплачивают взносы в Фонд», — говорится в сообщении.

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Система гарантирования вкладов не финансируется государственным бюджетом. Взносы банков-участников накапливаются на счете Фонда.

На накопительном счете Фонда должно быть не менее 2,5% от суммы гарантированных Фондом средств вкладчиков банков-участников в пределах суммы возмещения.

Если один из банков-участников банкротится, для выплаты гарантированного возмещения вкладчикам Фонд направляет средства с накопительного счета.

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На 1 июля 2022 года сумма средств, аккумулированных Фондом, составила 20,2 млрд грн.

«Этот механизм похож на страховой полис, когда человек вносит в страховую компанию взносы, а в случае наступления страхового случая получает определенную договором компенсацию», — объясняют в Фонде.

В случае с банками страховой случай наступает, когда банк признается неплатежеспособным или НБУ отзывает его лицензию. Именно поэтому во многих странах мира организации, подобные Фонду гарантирования вкладов, называются фондами или агентствами по страхованию депозитов.

Справка Finance.ua:

на время военного положения и три месяца после его завершения вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП (вместе с процентами, если это был депозит);

если в период действия этой нормы начнется процедура вывода с рынка какого-либо из банков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит вкладчикам всю сумму вклада вместе с начисленными процентами;

через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. гривен.

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