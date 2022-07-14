Как выплачиваются проценты по депозиту — Finance.ua

Как выплачиваются проценты по депозиту Сегодня 17:04 — Кредит&Депозит

Как выплачиваются проценты по депозиту

Даже в условиях войны потребители финансовых услуг имеют возможность оформить банковский депозит. Одним из факторов, влияющих на выбор вида депозита, является размер процентной ставки

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц на странице Facebook.

Как выплачивают проценты на вклад

Законодательством Украины закреплено право вкладчика получать проценты на депозит, начисляемые в порядке и на условиях договора. Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления вклада в банк, до дня, предшествующего его возвращению вкладчику или списанию со счета вкладчика по другим основаниям.

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Выплату процентов банки производят в сроки, оговоренные в договоре, например, ежемесячно или в конце срока его действия, как правило, путем перечисления на текущий (карточный) счет вкладчика, указанный в договоре.

При капитализации процентов начисленные проценты засчитываются на депозитный счет.

Размер процентной ставки

Размер процентной ставки по депозиту, которую предлагают банки, отличается в зависимости от периода действия депозита (срочный или по требованию), валюты и суммы депозита и т.п. Чем меньше срок действия депозита, тем меньше доход от инвестиций.

Гривневые депозиты обычно имеют более высокую ставку, чем депозиты в иностранной валюте.

Некоторые банки сегодня предлагают специальный депозит для военных с увеличенной процентной ставкой, который могут оформить и члены их семей (супруга/супруг, родители, дети).

Налогообложение процентов

Согласно Налоговому кодексу Украины, доход вкладчика в виде процентов на депозит облагается налогом на доходы физических лиц (18%) и военным сбором (1,5%). При этом банк выполняет функции налогового агента.

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На сайте любого банка можно воспользоваться депозитным калькулятором, отображающим такие результаты расчета как:

1) процентную ставку по депозиту без учета уплаты налогов в % годовых;

2) сумму дохода от вкладной операции до налогообложения;

3) суммы удерживаемых налогов;

4) сумму дохода от вкладной операции после налогообложения;

5) процентную ставку по вкладу с учетом уплаты налогов в % годовых;

6) общую сумму платежей за дополнительные и сопутствующие услуги банка, получение которых необходимо для заключения договора банковского депозита.

Выплата процентов в случае банкротства банка

В день начала процедуры вывода Фондом гарантирования вкладов банка с рынка начисление процентов по вкладам прекращается (в случае принятия Национальным банком Украины решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка по основаниям, определенным частью второй статьи 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», — в день принятия решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка).

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