Под какой процент можно разместить депозит в банке — Finance.ua

Под какой процент можно разместить депозит в банке Сегодня 08:01 — Кредит&Депозит

Под какой процент можно разместить депозит в банке

В июне 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 5,3% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 0,7 п. п.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июнь выросли с 0,6% до 0,7%.

В июне 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 4,5% до 7,3% годовых, по валютным снизились с 1,2% до 1,1% годовых.

www.rbc.ua

Депозитный портфель банков в июне вырос на 3,9% до 1567 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 3,2% до 785 млрд гривен, предприятий вырос на 1,4% до 735 млрд гривен.

www.rbc.ua

Справка Finance.ua:

ставки по вкладам в гривне выросли в 7 крупных банках Однако максимальная доходность по годовым сбережениям в национальной валюте упала с 15,5% до 14% годовых;

на 1 июня 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 839,1 млрд грн.

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