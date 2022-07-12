Под какой процент можно разместить депозит в банке — Finance.ua

Под какой процент можно разместить депозит в банке
В июне 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 5,3% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 0,7 п. п.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июнь выросли с 0,6% до 0,7%.
В июне 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 4,5% до 7,3% годовых, по валютным снизились с 1,2% до 1,1% годовых.
Депозитный портфель банков в июне вырос на 3,9% до 1567 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 3,2% до 785 млрд гривен, предприятий вырос на 1,4% до 735 млрд гривен.
Справка Finance.ua:
- ставки по вкладам в гривне выросли в 7 крупных банках Однако максимальная доходность по годовым сбережениям в национальной валюте упала с 15,5% до 14% годовых;
- на 1 июня 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 839,1 млрд грн.
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