ФГВФЛ получил 4,4 млрд грн от ликвидированных банков
В течение января-сентября 2025 сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 4,4 млрд грн. В частности, в сентябре поступило 89,4 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Откуда поступили эти средства
- 46,3 млн грн банки получили от погашения кредитов.
- Также 27,2 млн грн составили поступления от реализации активов.
- Еще 6,8 млн грн поступило в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам.
- А 2,5 млн грн — от аренды имущества и 6,6 млн грн — из других источников.
«При ликвидации банков Фонд гарантирования вкладов стремится обеспечить максимальные поступления для дальнейшего осуществления расчетов с кредиторами. Всего с начала года в банки в управлении Фонда поступило почти 4,4 млрд грн. В военных реалиях эти средства очень важны для украинского бизнеса. Также в течение всего года наблюдается тенденция к увеличению поступлений от погашения кредитов. В 2025 году они составляют уже 386,8 млн грн, а только в сентябре доля погашения кредитов в сумме поступлений в банки составила около 52%», — отметила директор Фонда Елена Нужненко.
Лидерами по сумме поступлений в сентябре 2025 года стали:
- АО «МР Банк» — 33,5 млн грн;
- АО «Укрстройинвестбанк» — 21,7 млн грн;
- АО «Коминвестбанк» — 9,5 млн грн;
- АО «Мегабанк» — 7,8 млн грн.
В ФГВФЛ отметили, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной законодательством.
