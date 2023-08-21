ФГВФЛ меняет подход к формированию пулов кредитов — Finance.ua

ФГВФЛ меняет подход к формированию пулов кредитов Сегодня 19:45 — Казна и Политика

ФГВФЛ меняет подход к формированию пулов кредитов

Фонд гарантирования вкладов запускает «пилотный проект». Теперь пулы кредитов субъектов хозяйствования, которые находятся на балансе ликвидируемых банков, будут формироваться по новому — отраслевому — подходу.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Уже 25 сентября на онлайн аукционе Прозорро. Продажи будет выставлен первый «пилотный» пул, сформированный по отраслевому признаку.

В его состав — лот №GL18N124640 — вошли права требования по 91 договору, находящиеся на балансе банков ПАО «Проминвестбанк», АО «МР Банк», АО «Мегабанк». При этом общий признак всех заемщиков — вид деятельности по КВЭД. Все они, согласно данным реестров, вели свою деятельность или продолжают работать в сфере оптовой и розничной торговли.

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Включенные в состав пула активы ранее уже по меньшей мере 4 раза выставлялись на продажу, но не нашли своего покупателя.

Публичная информация о пуле и включенных в его состав активах — по ссылке

Начальная цена реализации лота №GL18N124640 — 66,6 млн грн.

Подробная информация об активах и условиях участия в торгах — по ссылке

Торги пройдут по голландской модели аукциона, открыто и прозрачно. Участие в аукционе могут принять юридические и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором, заемщиков и поручителей по кредитным договорам. Следить за ходом торгов могут все желающие.

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«В „пилотный проект“ будут привлечены четыре банка, которые переданы в управление Фонда уже после начала полномасштабного вторжения: ПАО „Проминвестбанк“, АО „МР Банк“, АО „Мегабанк“ и АО „Банк Сич“. Общая задолженность юридических лиц перед этими банками превышает 90 млрд грн. Почти 48% по сумме задолженности — на счетах предприятий перерабатывающей промышленности, еще 17% - оптовой и розничной торговли, 12% - предприятий снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом. Мы ожидаем, что отраслевой подход формирования пулов поможет привлечь именно инвесторов, заинтересованных вести деятельность в определенной отрасли», — рассказал Александр Кульчицкий, директор департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов.

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.

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