ФГВФЛ инвестировал в государственные ценные бумаги свыше 21 млрд грн — Finance.ua

ФГВФЛ инвестировал в государственные ценные бумаги свыше 21 млрд грн Сегодня 16:12

ФГВФЛ инвестировал в государственные ценные бумаги свыше 21 млрд грн

В мае 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приобрел ОВГЗ еще на 599,7 млн грн с доходностью 18,5% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Таким образом, в целом с начала полномасштабной военной агрессии россии против Украины Фонд инвестировал в государственные ценные бумаги более 21 млрд грн временно свободных средств.

Как подчеркнула финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко, «инвестирование временно свободных средств Фонда в государственные ценные бумаги Украины предусмотрено законодательством. ОВГЗ — один из наиболее надежных, гарантированных государством инвестиционных инструментов.

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На сегодняшний день Фонд располагает вполне достаточным ресурсом для выполнения своих функций. В частности, с начала полномасштабного вторжения мы выплатили вкладчикам выводимых с рынка банков свыше 7,5 млрд грн гарантированных выплат. Кроме того, расчеты с кредиторами таких банков за это время составили 6,3 млрд грн".

Напомним, в течение действия военного положения и трех месяцев после его завершения в Украине действуют стопроцентные гарантии по вкладам.

Основными источниками формирования средств Фонда являются, в частности, первоначальные и регулярные сборы с банков-участников Фонда, специальный сбор, доходы, полученные от инвестирования средств Фонда в ценные бумаги и т. д.

Важно! Поверенными Фонду по купле-продаже ценных бумаг являются ПАО АБ «Пивденный», АО «Кредобанк» и АО КБ «ПриватБанк».

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