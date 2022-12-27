ФГИУ провел два аукциона с рекордным ростом цен более чем в 100 раз — Finance.ua

ФГИУ провел два аукциона с рекордным ростом цен более чем в 100 раз
Фонд госимущества 26 декабря провел два аукциона малой приватизации с новыми рекордами роста цен.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Помещение магазина в Ивано-Франковске подорожало по сравнению со стартовой ценой в 113 раз до 5,5 млн грн, а недострой на Киевщине — в 110 раз до 821 тыс. грн. В первом аукционе соревновались 15 участников, а во втором —11.
«Результаты этих аукционов демонстрируют две вещи: во-первых, украинский бизнес видит экономический потенциал даже в мельчайших объектах государственного имущества, во-вторых — конкуренция способствует определению настоящей стоимости актива», — отметил глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
На этой неделе Фонд госимущества планирует провести еще 13 приватизационных аукционов.
Напомним, Фонд государственного имущества предлагает ввести ответственность руководителей госпредприятий за недопуск к проведению аудита и несвоевременную подачу финплана.
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