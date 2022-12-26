Prozorro.Продажи: Более 4 млрд грн заработали на онлайн-аукционах с начала войны — Finance.ua

Prozorro.Продажи: Более 4 млрд грн заработали на онлайн-аукционах с начала войны
С начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в государственной электронной торговой системе Prozorro.Продажи состоялось 9,4 тыс. онлайн-аукционов.
По итогам этих торгов организаторы заработали более 4,1 млрд грн в бюджеты разных уровней, сообщает прессслужба Prozorro.Продажи.
В среднем стартовая цена росла более чем в два раза. Самыми дорогими объектами, проданными за время войны, стали:
- Львовский ювелирный завод (185 млн грн);
- Мариловский спиртзавод (150 млн грн);
- Узловский спиртзавод (130 млн грн);
- Залозецкий спиртзавод (120 млн грн);
- Имущество ПАО «Днепровский металлургический комбинат» в рамках дела по банкротству (109 млн грн).
В общей сложности более 1 млрд грн поступило от малой приватизации, еще почти на 1 млрд грн в системе было продано активов банков-банкротов для возврата денег вкладчикам. И почти 400 млн грн в государственный и местные бюджеты поступило по результатам земельных торгов.
Малая приватизация
Малая приватизация по новым правилам стартовала в августе 2022 года. За это время состоялось 220 приватизационных аукционов, по итогам которых в государственный и местные бюджеты поступили или поступят почти 1,5 млрд грн. Толчком стала релокация предприятий из зоны боевых действий и возобновление их деятельности в новой местности. Поэтому более половины приватизированных в системе объектов находятся в западных регионах Украины.
Сегодня рынок объектов малой приватизации является одним из самых конкурентных в системе, где на аукционах по продажам в среднем соревнуются более трех участников.
Аренда государственного и коммунального имущества
С 24 февраля 2022 года было проведено более 4,5 тысячи аукционов по аренде объектов коммунальной (3,7 тыс.) и государственной (858) собственности.
Таким образом, общины будут зарабатывать 16,6 млн грн ежемесячно, а государство — 9,6 млн грн. Например, для Киева это будет 3,2 млн грн, а поступления в казну Львова и Черновцов через аренду будут составлять по 1 млн грн.
Рынок земли
Также с 24 февраля состоялось 289 аукционов по продаже и еще 377 аукционов по аренде земельных участков почти на 400 млн гривен. Средний рост цен на торгах достигает 163%.
Больше всего земельных аукционов по аренде и продаже участков произошло в областях:
- Львовской — 80,
- Полтавской — 68,
- Черкасской — 57,
- Волынской — 51,
- Кировоградской — 49.
Самая высокая конкуренция за землю наблюдалась на торгах в Черновицкой, Житомирской, Харьковской, Львовской и Кировоградской областях.
Аукционы по аренде сельскохозяйственной государственной и коммунальной земли не проводились с 24 марта по 19 ноября 2022 года, когда парламент внес изменения в законодательство и возобновил их проведение в системе. С 19 ноября 2022 года в системе уже объявили 261 аукцион по аренде коммунальной сельхозземли стартовой стоимостью 2,6 млн гривен.
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