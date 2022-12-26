Prozorro.Продажи: Более 4 млрд грн заработали на онлайн-аукционах с начала войны — Finance.ua

Prozorro.Продажи: Более 4 млрд грн заработали на онлайн-аукционах с начала войны Сегодня 21:24 — Казна и Политика

Prozorro.Продажи: Более 4 млрд грн заработали на онлайн-аукционах с начала войны

С начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в государственной электронной торговой системе Prozorro.Продажи состоялось 9,4 тыс. онлайн-аукционов.

По итогам этих торгов организаторы заработали более 4,1 млрд грн в бюджеты разных уровней, сообщает прессслужба Prozorro.Продажи.

В среднем стартовая цена росла более чем в два раза. Самыми дорогими объектами, проданными за время войны, стали:

Львовский ювелирный завод (185 млн грн);

Мариловский спиртзавод (150 млн грн);

Узловский спиртзавод (130 млн грн);

Залозецкий спиртзавод (120 млн грн);

Имущество ПАО «Днепровский металлургический комбинат» в рамках дела по банкротству (109 млн грн).

В общей сложности более 1 млрд грн поступило от малой приватизации, еще почти на 1 млрд грн в системе было продано активов банков-банкротов для возврата денег вкладчикам. И почти 400 млн грн в государственный и местные бюджеты поступило по результатам земельных торгов.

Малая приватизация

Малая приватизация по новым правилам стартовала в августе 2022 года. За это время состоялось 220 приватизационных аукционов, по итогам которых в государственный и местные бюджеты поступили или поступят почти 1,5 млрд грн. Толчком стала релокация предприятий из зоны боевых действий и возобновление их деятельности в новой местности. Поэтому более половины приватизированных в системе объектов находятся в западных регионах Украины.

Сегодня рынок объектов малой приватизации является одним из самых конкурентных в системе, где на аукционах по продажам в среднем соревнуются более трех участников.

Аренда государственного и коммунального имущества

С 24 февраля 2022 года было проведено более 4,5 тысячи аукционов по аренде объектов коммунальной (3,7 тыс.) и государственной (858) собственности.

Таким образом, общины будут зарабатывать 16,6 млн грн ежемесячно, а государство — 9,6 млн грн. Например, для Киева это будет 3,2 млн грн, а поступления в казну Львова и Черновцов через аренду будут составлять по 1 млн грн.

Рынок земли

Также с 24 февраля состоялось 289 аукционов по продаже и еще 377 аукционов по аренде земельных участков почти на 400 млн гривен. Средний рост цен на торгах достигает 163%.

Больше всего земельных аукционов по аренде и продаже участков произошло в областях:

Львовской — 80,

Полтавской — 68,

Черкасской — 57,

Волынской — 51,

Кировоградской — 49.

Самая высокая конкуренция за землю наблюдалась на торгах в Черновицкой, Житомирской, Харьковской, Львовской и Кировоградской областях.

Аукционы по аренде сельскохозяйственной государственной и коммунальной земли не проводились с 24 марта по 19 ноября 2022 года, когда парламент внес изменения в законодательство и возобновил их проведение в системе. С 19 ноября 2022 года в системе уже объявили 261 аукцион по аренде коммунальной сельхозземли стартовой стоимостью 2,6 млн гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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