Prozorro.Продажи: Более 4 млрд грн заработали на онлайн-аукционах с начала войны — Finance.ua
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Prozorro.Продажи: Более 4 млрд грн заработали на онлайн-аукционах с начала войны

Казна и Политика
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Prozorro.Продажи: Более 4 млрд грн заработали на онлайн-аукционах с начала войны
Prozorro.Продажи: Более 4 млрд грн заработали на онлайн-аукционах с начала войны
С начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в государственной электронной торговой системе Prozorro.Продажи состоялось 9,4 тыс. онлайн-аукционов.
По итогам этих торгов организаторы заработали более 4,1 млрд грн в бюджеты разных уровней, сообщает прессслужба Prozorro.Продажи.
В среднем стартовая цена росла более чем в два раза. Самыми дорогими объектами, проданными за время войны, стали:
  • Львовский ювелирный завод (185 млн грн);
  • Мариловский спиртзавод (150 млн грн);
  • Узловский спиртзавод (130 млн грн);
  • Залозецкий спиртзавод (120 млн грн);
  • Имущество ПАО «Днепровский металлургический комбинат» в рамках дела по банкротству (109 млн грн).
В общей сложности более 1 млрд грн поступило от малой приватизации, еще почти на 1 млрд грн в системе было продано активов банков-банкротов для возврата денег вкладчикам. И почти 400 млн грн в государственный и местные бюджеты поступило по результатам земельных торгов.

Малая приватизация

Малая приватизация по новым правилам стартовала в августе 2022 года. За это время состоялось 220 приватизационных аукционов, по итогам которых в государственный и местные бюджеты поступили или поступят почти 1,5 млрд грн. Толчком стала релокация предприятий из зоны боевых действий и возобновление их деятельности в новой местности. Поэтому более половины приватизированных в системе объектов находятся в западных регионах Украины.
Сегодня рынок объектов малой приватизации является одним из самых конкурентных в системе, где на аукционах по продажам в среднем соревнуются более трех участников.

Аренда государственного и коммунального имущества

С 24 февраля 2022 года было проведено более 4,5 тысячи аукционов по аренде объектов коммунальной (3,7 тыс.) и государственной (858) собственности.
Таким образом, общины будут зарабатывать 16,6 млн грн ежемесячно, а государство — 9,6 млн грн. Например, для Киева это будет 3,2 млн грн, а поступления в казну Львова и Черновцов через аренду будут составлять по 1 млн грн.

Рынок земли

Также с 24 февраля состоялось 289 аукционов по продаже и еще 377 аукционов по аренде земельных участков почти на 400 млн гривен. Средний рост цен на торгах достигает 163%.
Больше всего земельных аукционов по аренде и продаже участков произошло в областях:
  • Львовской — 80,
  • Полтавской — 68,
  • Черкасской — 57,
  • Волынской — 51,
  • Кировоградской — 49.
Самая высокая конкуренция за землю наблюдалась на торгах в Черновицкой, Житомирской, Харьковской, Львовской и Кировоградской областях.
Аукционы по аренде сельскохозяйственной государственной и коммунальной земли не проводились с 24 марта по 19 ноября 2022 года, когда парламент внес изменения в законодательство и возобновил их проведение в системе. С 19 ноября 2022 года в системе уже объявили 261 аукцион по аренде коммунальной сельхозземли стартовой стоимостью 2,6 млн гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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