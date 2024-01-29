ФГИУ на прошлой неделе провел 14 аукционов на сумму почти 140 млн гривен — Finance.ua
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ФГИУ на прошлой неделе провел 14 аукционов на сумму почти 140 млн гривен

Казна и Политика
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ФГИУ на прошлой неделе провел 14 аукционов на сумму почти 140 млн гривен
ФГИУ на прошлой неделе провел 14 аукционов на сумму почти 140 млн гривен
Фонд государственного имущества Украины на прошлой неделе провел 14 аукционов на сумму около 140 млн гривен.
Об этом они написали в сообщении.
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За право собственности на объекты соревновались 95 участников.
Самым дорогим лотом недели стал единый имущественный комплекс государственного предприятия «ТВК».
Финальная стоимость лота составляет 106,2 млн гривен, к этой победной ставке нужно добавить НДС в размере 21,2 млн грн и выплату текущей задолженности — 12,2 млн гривен. Следующим по размеру финальной стоимости стал паркетный цех. За право собственности на актив в Ровенской области боролись 17 участников.
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Стартовая цена выросла с 1 128 273 гривен до 11 223 333 гривен, то есть почти в 10 раз.
На следующей неделе Команда Фонда планирует провести онлайн-аукционы по приватизации государственного имущества.
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Среди самых масштабных предложений:
Пакет акций Ровенского радиотехнического завода. Стартовая цена — 60,8 млн гривен, дата проведения аукциона — 29 января. Подробнее об активе — https://bit.ly/3Ri4YZL.
ЕМК ГП «Нигинский карьер» на Хмельнитчине. Стартовая цена — 26,3 млн гривен, дата проведения аукциона — 29 января. Подробнее об активе — https://bit.ly/46DAhCK.
ЕМК ГП «Ганнопольский спиртовой завод». Стартовая цена — 1,9 млн гривен, дата проведения аукциона — 2 февраля. Подробнее об активе — https://bit.ly/3vzua5B.
Объект незавершенного строительства — административное здание 769,3 м² в г. Рахов на Закарпатье. Стартовая цена — 982,4 тыс. гривен, дата проведения аукциона — 29 января. Подробнее об активе — https://bit.ly/3UgraFE.
Объект незавершенного строительства — клуб 999,7 м² с. Потиевка в Житомирской области. Стартовая цена — 654,9 тыс. гривен, дата проведения аукциона — 30 января. Подробнее об активе — https://bit.ly/4230Y3h.

Справка Finance.ua:

  • В 2024 году Фонд госимущества запланировал не только продажу предприятий в рамках крупной приватизации, но и аукционы по аренде, в частности, государственных земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил глава Фонда Виталий Коваль во время встречи с региональным директором Института глобальных изменений Тони Блэра (TBI) Николасом Дунаисом.
  • Большая приватизация, запланированная на 2024 год, предусматривает выставление на рынок таких активов, как Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Объединенная горно-химическая компания, «Украинские энергетические машины», «Электротяжмаш» и «Сумыхимпром».
  • Фонд госимущества продал киевский «Эрмитаж» за рекордные для малой приватизации 311 миллионов.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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