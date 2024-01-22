ФГИУ планирует выставить на приватизацию гостиницу «Украина» (фото) — Finance.ua

ФГИУ планирует выставить на приватизацию гостиницу «Украина» (фото)
Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на приватизацию гостиницу «Украина» в Киеве.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
«Посетил государственное предприятие, которое находится в ведении ФГИУ. Шесть конференц-залов, комнаты для переговоров и фонд в 363 номера. Отель „Украина“ — работает и будет работать», — отметил он.
Из-за военного положения гостиница недозаполнена, но ежемесячно здесь проходят в среднем 15 конференций. Для гостей предлагают залы, где можно разместить от 10 до 250 человек. Есть укрытие, в котором расположена отдельная аудитория для мероприятий на 50 человек. А также есть паркинг на 80 автомобилей.
Долги
Гостиница накопила более 45 млн грн долгов. Поэтому в планах Фонда — ее приватизация.
Задача ФГИУ, чтобы любое предприятие, находящееся в его управлении, было прибыльным или нашло нового эффективного собственника.
«Во время войны должны использовать внутренние резервы государства. А приватизация — это доход в бюджет, из которого финансируются Силы обороны. А также рабочие места, новые возможности для создания бизнеса и развития территорий», — сказал он.
Справка Finance.ua:
- Фонд государственного имущества в 2024 году планирует выставить на приватизационные аукционы около тысячи объектов.
- Выставление на приватизацию около тысячи объектов в следующем году открывает новые возможности для бизнеса. Все они будут продаваться через приватизационные аукционы, что обеспечивает справедливость и прозрачность процесса.
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