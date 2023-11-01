ФГИУ хочет сменить менеджмент ТРЦ Ocean Plaza, но пока не может — Finance.ua

ФГИУ хочет сменить менеджмент ТРЦ Ocean Plaza, но пока не может
Фонд государственного имущества хочет сменить менеджмент ООО «Инвестиционный союз Лыбидь», но это невозможно, пока не будет обжалован устав предприятия.
Об этом рассказал глава Фонда госимущества Александр Федоришин в интервью ЭП.
Он рассказал, что Фонд направил проект распоряжения правительства о включении доли в Ocean Plaza в список объектов крупной приватизации. Правительство пока не приняло решение.
Также ФГИ обжаловал устав ООО «Инвестиционный союз Лыбидь» (компания-владелец Ocean Plaza. — Ред.), который был зарегистрирован предыдущими участниками за несколько недель до решения суда о взыскании доли в доход государства.
«Жалоба подана в Минюст, и мы ожидаем на следующей неделе рассмотрения этого вопроса. Если жалобу удовлетворят, мы сможем сменить менеджмент в ООО „ИС Лыбидь“», — отметил Федоришин.
Кроме этого, Фонд госимущества вел переговоры с другим акционером и пытался определить матрицу полномочий, но к согласию не пришли.
До конца этого года в ФГИ планируют провести аудит Ocean Plaza и «провести финансовую очистку актива».
«Этот объект продолжает готовиться. Если правительство вскоре включит его в перечень объектов крупной приватизации, это позволит нам начать проведение заседаний аукционной комиссии, чтобы определить условия приватизации. Параллельно будем искать инвесторов, в том числе иностранных», — добавил Федоришин.
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