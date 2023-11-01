ФГИУ хочет сменить менеджмент ТРЦ Ocean Plaza, но пока не может — Finance.ua
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ФГИУ хочет сменить менеджмент ТРЦ Ocean Plaza, но пока не может

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Фонд государственного имущества хочет сменить менеджмент ООО «Инвестиционный союз Лыбидь», но это невозможно, пока не будет обжалован устав предприятия.
Об этом рассказал глава Фонда госимущества Александр Федоришин в интервью ЭП.
Он рассказал, что Фонд направил проект распоряжения правительства о включении доли в Ocean Plaza в список объектов крупной приватизации. Правительство пока не приняло решение.
Также ФГИ обжаловал устав ООО «Инвестиционный союз Лыбидь» (компания-владелец Ocean Plaza. — Ред.), который был зарегистрирован предыдущими участниками за несколько недель до решения суда о взыскании доли в доход государства.
«Жалоба подана в Минюст, и мы ожидаем на следующей неделе рассмотрения этого вопроса. Если жалобу удовлетворят, мы сможем сменить менеджмент в ООО „ИС Лыбидь“», — отметил Федоришин.
Кроме этого, Фонд госимущества вел переговоры с другим акционером и пытался определить матрицу полномочий, но к согласию не пришли.
До конца этого года в ФГИ планируют провести аудит Ocean Plaza и «провести финансовую очистку актива».
«Этот объект продолжает готовиться. Если правительство вскоре включит его в перечень объектов крупной приватизации, это позволит нам начать проведение заседаний аукционной комиссии, чтобы определить условия приватизации. Параллельно будем искать инвесторов, в том числе иностранных», — добавил Федоришин.
По материалам:
Економічна Правда
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