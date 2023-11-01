ФГИУ хочет сменить менеджмент ТРЦ Ocean Plaza, но пока не может — Finance.ua

ФГИУ хочет сменить менеджмент ТРЦ Ocean Plaza, но пока не может Сегодня 07:10

Фонд государственного имущества хочет сменить менеджмент ООО «Инвестиционный союз Лыбидь», но это невозможно, пока не будет обжалован устав предприятия.

Об этом рассказал глава Фонда госимущества Александр Федоришин в интервью ЭП

Он рассказал, что Фонд направил проект распоряжения правительства о включении доли в Ocean Plaza в список объектов крупной приватизации. Правительство пока не приняло решение.

Также ФГИ обжаловал устав ООО «Инвестиционный союз Лыбидь» (компания-владелец Ocean Plaza. — Ред.), который был зарегистрирован предыдущими участниками за несколько недель до решения суда о взыскании доли в доход государства.

«Жалоба подана в Минюст, и мы ожидаем на следующей неделе рассмотрения этого вопроса. Если жалобу удовлетворят, мы сможем сменить менеджмент в ООО „ИС Лыбидь“», — отметил Федоришин.

Кроме этого, Фонд госимущества вел переговоры с другим акционером и пытался определить матрицу полномочий, но к согласию не пришли.

До конца этого года в ФГИ планируют провести аудит Ocean Plaza и «провести финансовую очистку актива».

«Этот объект продолжает готовиться. Если правительство вскоре включит его в перечень объектов крупной приватизации, это позволит нам начать проведение заседаний аукционной комиссии, чтобы определить условия приватизации. Параллельно будем искать инвесторов, в том числе иностранных», — добавил Федоришин.

Економічна Правда По материалам:

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