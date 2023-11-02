ФГИУ хочет выставить на приватизацию почти 200 государственных активов до конца года — Finance.ua

ФГИУ хочет выставить на приватизацию почти 200 государственных активов до конца года
До конца 2023 года Фонд государственного имущества Украины выставит на аукционы малой приватизации в системе Prozorro. Продажи еще 188 объектов.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
«Приватизация способствует развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений. Этот процесс является ключевым для создания открытой и инновационной экономики Украины», — отметил и.о. главы ФГИ Александр Федоришин.
Среди активов, которые ФГИ планирует выставить на приватизационные аукционы:
- Зарубинский спиртзавод (балансовая стоимость — 245,4 млн. грн.);
- Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов (52,2 млн. грн.);
- Бджильнянский спиртзавод (68,2 млн грн)
и т. д.
Ориентировочная балансовая стоимость 188 объектов — более 1,36 млрд грн.
С начала 2023 года ФГИУ провел в Prozorro. Продажи 335 успешных аукционов. В торгах приняло участие 1725 потенциальных инвесторов (в среднем 5,15 участника на аукцион). В текущем году в госбюджет поступило почти 2,7 млрд грн от приватизации государственных активов.
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