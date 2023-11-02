ФГИУ хочет выставить на приватизацию почти 200 государственных активов до конца года — Finance.ua
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ФГИУ хочет выставить на приватизацию почти 200 государственных активов до конца года

Казна и Политика
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ФГИУ хочет выставить на приватизацию почти 200 государственных активов до конца года
ФГИУ хочет выставить на приватизацию почти 200 государственных активов до конца года
До конца 2023 года Фонд государственного имущества Украины выставит на аукционы малой приватизации в системе Prozorro. Продажи еще 188 объектов.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
«Приватизация способствует развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений. Этот процесс является ключевым для создания открытой и инновационной экономики Украины», — отметил и.о. главы ФГИ Александр Федоришин.
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Среди активов, которые ФГИ планирует выставить на приватизационные аукционы:
  • Зарубинский спиртзавод (балансовая стоимость — 245,4 млн. грн.);
  • Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов (52,2 млн. грн.);
  • Бджильнянский спиртзавод (68,2 млн грн) и т. д.
Ориентировочная балансовая стоимость 188 объектов — более 1,36 млрд грн.
С начала 2023 года ФГИУ провел в Prozorro. Продажи 335 успешных аукционов. В торгах приняло участие 1725 потенциальных инвесторов (в среднем 5,15 участника на аукцион). В текущем году в госбюджет поступило почти 2,7 млрд грн от приватизации государственных активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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