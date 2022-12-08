ФГИ заявил о почти 2 миллиардах убытков для критической инфраструктуры в результате атак рф — Finance.ua
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ФГИ заявил о почти 2 миллиардах убытков для критической инфраструктуры в результате атак рф

Казна и Политика
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Объекты критической инфраструктуры, которые находятся в управлении Фонда государственного имущества, претерпели 35 вражеских обстрелов, нанесен ущерб почти на 2 млрд грн.
Об этом сообщает прессслужба ФГИУ.
После каждой атаки специалисты Фонда оперативно выезжают на объекты, оценивают масштабы убытков и разрабатывают конкретные алгоритмы восстановления мощностей. По предварительным подсчетам, в результате террористических атак россии объекты критической инфраструктуры в управлении ФГИУ понесли убытки почти на 2 млрд грн", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что с начала вторжения объекты критической инфраструктуры в управлении Фонда подверглись 35 обстрелам. Среди почти 4000 работников нет пострадавших. Они продолжают выполнять рабочие зачи и обеспечивать работу стратегических объектов.
Фонд госимущества совместно с Генштабом разработали план мер по защите объектов критической инфраструктуры от атак и минимизации ущерба, наносимого ракетными ударами.
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«Силами энергетиков, работников ГСЧС, коммунальщиков проводятся ремонтные работы в круглосуточном режиме для скорейшего решения всех проблемных вопросов с электричеством», — добавили в ФГИУ.
Напомним, Министерство юстиции Украины зарегистрировало методику оценки убытков, понесенных государственными и частными компаниями в результате российской агрессии. Документ подготовлен совместно с Минэкономики и Фондом госимущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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