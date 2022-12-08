ФГИ заявил о почти 2 миллиардах убытков для критической инфраструктуры в результате атак рф — Finance.ua

ФГИ заявил о почти 2 миллиардах убытков для критической инфраструктуры в результате атак рф Сегодня 19:32 — Казна и Политика

Объекты критической инфраструктуры, которые находятся в управлении Фонда государственного имущества, претерпели 35 вражеских обстрелов, нанесен ущерб почти на 2 млрд грн.

Об этом сообщает прессслужба ФГИУ

После каждой атаки специалисты Фонда оперативно выезжают на объекты, оценивают масштабы убытков и разрабатывают конкретные алгоритмы восстановления мощностей. По предварительным подсчетам, в результате террористических атак россии объекты критической инфраструктуры в управлении ФГИУ понесли убытки почти на 2 млрд грн", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что с начала вторжения объекты критической инфраструктуры в управлении Фонда подверглись 35 обстрелам. Среди почти 4000 работников нет пострадавших. Они продолжают выполнять рабочие зачи и обеспечивать работу стратегических объектов.

Фонд госимущества совместно с Генштабом разработали план мер по защите объектов критической инфраструктуры от атак и минимизации ущерба, наносимого ракетными ударами.

«Силами энергетиков, работников ГСЧС, коммунальщиков проводятся ремонтные работы в круглосуточном режиме для скорейшего решения всех проблемных вопросов с электричеством», — добавили в ФГИУ.

Напомним, Министерство юстиции Украины зарегистрировало методику оценки убытков, понесенных государственными и частными компаниями в результате российской агрессии. Документ подготовлен совместно с Минэкономики и Фондом госимущества.

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Укрінформ По материалам:

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