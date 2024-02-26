ФГИ получил в управление 97,5% акций ЗАлКа — Finance.ua

ФГИ получил в управление 97,5% акций ЗАлКа Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Фонд госимущества (ФГИУ) получил в управление акции Запорожского производственного алюминиевого комбината (ЗАлК), ранее принадлежавшие российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Читайте также В Фонде гарантирования объяснили, почему в начале года украинцы забирали деньги из банков

«В управление Фонда перешла часть акций завода, которыми имел право распоряжаться российский олигарх Дерипаска. Высший антикоррупционный суд передал нам 29,54% от акционерного общества «Запорожский производственный алюминиевый комбинат», — написал он.

«Раньше в Фонде уже было более 68% акций этого предприятия. Поэтому на сегодняшний день их — 97,5%», — написал Коваль.

minprom По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.