ФГИ получил в управление 97,5% акций ЗАлКа — Finance.ua

ФГИ получил в управление 97,5% акций ЗАлКа
Фонд госимущества (ФГИУ) получил в управление акции Запорожского производственного алюминиевого комбината (ЗАлК), ранее принадлежавшие российскому олигарху Олегу Дерипаске.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
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«В управление Фонда перешла часть акций завода, которыми имел право распоряжаться российский олигарх Дерипаска. Высший антикоррупционный суд передал нам 29,54% от акционерного общества «Запорожский производственный алюминиевый комбинат», — написал он.
«Раньше в Фонде уже было более 68% акций этого предприятия. Поэтому на сегодняшний день их — 97,5%», — написал Коваль.
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