ФГИ планирует создать Земельный банк и Фонд инвестиционной недвижимости — Finance.ua

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ФГИ планирует создать Земельный банк и Фонд инвестиционной недвижимости

Казна и Политика
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ФГИ планирует создать Земельный банк и Фонд инвестиционной недвижимости
ФГИ планирует создать Земельный банк и Фонд инвестиционной недвижимости
Фонд государственных имуществ планирует создать Земельный банк и Фонд инвестиционной недвижимости для развития сельскохозяйственного сектора и рынка недвижимости в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
«Суверенный фонд — это только один из четырех ключевых продуктов, над которыми работает команда Фонда государственного имущества. ФГИ планирует создать Земельный банк и Фонд инвестиционной недвижимости», — говорится в сообщении.
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В ФГИУ уточнили, что также пытаются помочь возобновить работу украинской промышленности, в том числе по инициативе Made in Ukraine. В частности, любой украинский предприниматель может приобрести на аукционах малой приватизации государственные активы, которые могут стать основой для создания новых промышленных предприятий.
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Как сообщалось, Фонд госимущества и ведущая консалтинговая компания Contango подписали меморандум о сотрудничестве. Contango принадлежит одному из крупнейших суверенных фондов ОАЭ и специализируется на предоставлении высококачественных программ трансформаций и повышении производительности.
Документ предусматривает поддержку в создании Суверенного фонда Украины для реализации масштабных инфраструктурных проектов, способствующих развитию украинской экономики.

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По материалам:
Укрінформ
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