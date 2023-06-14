ФГИ планирует создать Земельный банк и Фонд инвестиционной недвижимости — Finance.ua

ФГИ планирует создать Земельный банк и Фонд инвестиционной недвижимости Сегодня 05:45 — Казна и Политика

ФГИ планирует создать Земельный банк и Фонд инвестиционной недвижимости

Фонд государственных имуществ планирует создать Земельный банк и Фонд инвестиционной недвижимости для развития сельскохозяйственного сектора и рынка недвижимости в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ

«Суверенный фонд — это только один из четырех ключевых продуктов, над которыми работает команда Фонда государственного имущества. ФГИ планирует создать Земельный банк и Фонд инвестиционной недвижимости», — говорится в сообщении.

В ФГИУ уточнили, что также пытаются помочь возобновить работу украинской промышленности, в том числе по инициативе Made in Ukraine. В частности, любой украинский предприниматель может приобрести на аукционах малой приватизации государственные активы, которые могут стать основой для создания новых промышленных предприятий.

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Как сообщалось, Фонд госимущества и ведущая консалтинговая компания Contango подписали меморандум о сотрудничестве. Contango принадлежит одному из крупнейших суверенных фондов ОАЭ и специализируется на предоставлении высококачественных программ трансформаций и повышении производительности.

Документ предусматривает поддержку в создании Суверенного фонда Украины для реализации масштабных инфраструктурных проектов, способствующих развитию украинской экономики.

Укрінформ По материалам:

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