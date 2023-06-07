ФГИ планирует в июне 38 приватизационных аукционов с суммарной стартовой ценой 165 млн грн — Finance.ua

ФГИ планирует в июне 38 приватизационных аукционов с суммарной стартовой ценой 165 млн грн
Фонд госимущества ищет частных инвесторов для Белгород-Днестровского порта, Винницкой картографической фабрики, комплекса нежилых зданий в известном жилом районе близ Киева (с. Святопетровское), цеха по переработке древесины в Волынской области, здания участков ветмедицины в Ровенской области.
Об этом сообщает ФГИУ.
Отмечается, что у Белгород-Днестровского порта самая высокая стартовая цена — 92,5 млн грн. Самая низкая — 654 грн — у ветеринарного участка в селе Поляны Ровенской области общей площадью 129,8 кв. м.
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«В ходе аукционов в зависимости от количества участников и их активности победная цена каждого лота может возрасти в разы. С момента возобновления малой приватизации средняя победная цена увеличилась по отношению к стартовой почти в три раза. Благодаря этому ФГИ удалось привлечь в государственный бюджет более 2,6 млрд грн инвестиций», — сообщили в фонде.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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