Фермеры Испании требуют ограничить импорт зерна из Украины — Finance.ua

Фермеры Испании требуют ограничить импорт зерна из Украины Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

Фермеры Испании требуют ограничить импорт зерна из Украины

Фермеры Испании потребовали ограничить импорт зерна из Украины, поскольку это приводит к значительному падению цен на внутреннем рынке. Организация Unión de Uniones призывает Еврокомиссию вмешаться, чтобы предотвратить банкротство местных аграриев.

Фермеры призвали принять меры по уменьшению объемов импорта украинских зерновых, поскольку увеличение поставок из Украины приводит к значительному падению цен на местном рынке.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что Испания получает более половины всего украинского зерна, импортируемого в ЕС.

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Сообщается, что 25 сентября в порту Сантандер пройдет масштабный митинг с требованием установить контроль над импортом украинского зерна. Похожая акция протеста уже прошла 23 сентября у офиса Европейского союза в Мадриде.

В 2023 году Испания импортировала почти 8,4 млн. тонн украинских зерновых, а только за первую половину 2024 года этот показатель составил 6,5 млн. тонн. Unión de Uniones указывает на 45% снижение цен на зерновые с мая 2022 года вследствие роста импорта.

Фермеры требуют от правительства и Еврокомиссии принять меры по регулированию импорта и оказать помощь фермерам.

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