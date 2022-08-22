Федоров рассказал, как в «Дія» можно будет получить льготную ипотеку — Finance.ua

Федоров рассказал, как в «Дія» можно будет получить льготную ипотеку Сегодня 09:12 — Личные финансы

Федоров рассказал, как в «Дія» можно будет получить льготную ипотеку

Правительство приняло постановление о доступной ипотеке, в первую очередь, для военных и членов их семей, для медиков, учителей, ученых.

Об этом рассказал в эфире единого национального телемарафона вице-премьер-министр — министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Вторым этапом, по словам министра, будет доступная ипотека для ВПЛ и членов их семей, а дальше — для всех украинцев.

«Этот проект предусматривает льготную ставку — от 3 до 7% для приобретения жилья. Инновация, кроме льгот в процентах, заключается в том, что эту услугу можно будет получить через „Дія“, не нужно будет собирать документы, что-то кому-то доказывать, ходить по застройщикам», — сказал министр.

Читайте также Ипотека в Украине на фоне войны подешевела: под какой процент дают кредит

Он пояснил, что в «Дія» можно будет отправить запросы в разные банки по кредитованию.

«Автоматом аккумулируется и передается вся необходимая информация, после этого человек получает электронный документ — согласие от банка, на какую сумму вы можете получить льготную ипотеку. Далее с электронным документом можно обращаться к застройщикам, выбирать жилье и покупать его в ипотеку», — сказал Федоров.

Главное условие — нужно будет сделать взнос 20%. Для военных, медиков, учителей и научных работников будет действовать 3% льготная ставка. Ипотека будет выдаваться на срок до 20 лет, пояснил чиновник.

Справка Finance.ua:

с октября Правительство запускает первый этап программы «Доступная ипотека». Принять участие могут военнослужащие, сотрудники сектора безопасности и обороны, медики, учителя, педагогические работники и ученые учреждений государственной и коммунальной форм собственности;

к участию в программе могут приобщиться граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет, платежеспособные, не имеющие жилья или владеющие недвижимостью менее 52,5 кв. м (дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи) и не находящиеся под санкциями;

сумма ипотечного кредита будет зависеть от региона и населённого пункта, в котором участник хочет приобрести квартиру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.