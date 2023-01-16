Федоров озвучил антикоррупционный эффект от цифровизации — Finance.ua

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Федоров озвучил антикоррупционный эффект от цифровизации

Казна и Политика
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Федоров озвучил антикоррупционный эффект от цифровизации
Федоров озвучил антикоррупционный эффект от цифровизации
Потенциальный антикоррупционный эффект от внедрения нарабатываемых законопроектов в сфере цифровизации достигнет примерно 50 млрд грн.
Об этом во время брифинга по предотвращению коррупционных и противоправных схем в строительной сфере сказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Цифровизация сегодня — один из фундаментальных инструментов борьбы с коррупцией. Только в 2021 году антикоррупционный эффект от диджитализации составил 16 млрд грн. Поэтому Минцифры продолжает запускать автоматические сервисы, исключающие любые коррупционные риски. Потенциальный эффект от законов, которые мы сейчас принимаем, или находящихся в разработке достигнет примерно еще 50 млрд грн», — рассказал Федоров.
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В частности, по его словам, такой эффект ожидается от введения электронного акциза на алкогольные и табачные изделия.
«Это должно попасть в топ антикоррупционных услуг», — отметил Федоров.
Еще одним путем предотвращения коррупции является запуск Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).
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Вице-премьер напомнил, что в настоящее время полностью автоматизирован процесс регистрации ФЛП, услуга «єМалятко», оформление разрешительных документов на пользование недрами, водными ресурсами и т.д.
«Каждая электронная услуга убирает риск коррупции — от бытового уровня до системного. Только автоматические услуги смогут наконец покончить с этим ужасным явлением», — подчеркнул Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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