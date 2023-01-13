Украинцы смогут оплатить налоги и коммуналку электронными деньгами: Рада приняла законопроект — Finance.ua

Украинцы смогут оплатить налоги и коммуналку электронными деньгами: Рада приняла законопроект Сегодня 11:03 — Личные финансы

Украинцы смогут оплатить налоги и коммуналку электронными деньгами: Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий платить налоги и коммуналку электронными деньгами.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Налоги и коммуналку позволят платить электронными деньгами. Рада приняла соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс (№ 4366)», — написал Гончаренко.

Нардеп отметил, что это поможет легализовать электронные деньги и позволит платить ими налоги и коммунальные услуги.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает возможность уплаты налогов и сборов электронными деньгами, возможность проведения расчетов за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) с использованием электронных денег плательщиками единого налога первой-третьей группы.

При этом требования о возможности открытия и ведения счетов распространяются исключительно на клиентов, вставших на учет в контролирующих органах.

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Как добавил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Совета Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, в документе «много позитивных новаций для развития cashless-расчетов в Украине». В частности, Рада приравняла счета электронных кошельков к счетам банков.

В то же время нардеп сообщил, что новации будут введены уже после завершения войны.

«На время войны обращение электронных денег ограничено в Украине, так что это уже после нашей победы. И не путайте крипту и электронные деньги! Это совсем разные вещи», — подчеркнул Железняк.

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Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов также прокомментировал этот документ.

«Электронные кошельки приравнены к банковским счетам. Ими можно будет платить налоги и коммунальные услуги. Это очень нужное нововведение для развития cashless в Украине. Для тех, кто не очень осведомлен: электронные деньги — это аналог обычных (фиатных) денег, но они находятся не на банковских счетах, а в электронных кошельках, то есть это не традиционные деньги, а их цифровые аналоги, на которые обмениваются деньги, к которым мы привыкли, для того, чтобы в дальнейшем ими было легче пользоваться: пересылать, платить за товары и услуги. Такие сервисы обрели огромную популярность во всем мире. Они расширяют финансовую инклюзию, делают денежные переводы существенно дешевле, снижают коррупционные риски и т.д. Это одно из ключевых направлений развития финансового сектора», — говорит Наумов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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