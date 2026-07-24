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Федоров объяснил, почему не соглашается на предложенные Зеленским должности

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Михаил Федоров
Михаил Федоров
Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на одну из предложенных президентом Владимиром Зеленским должностей в государственном секторе, кроме должности министра обороны.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Общественное.

Федоров объяснил свою позицию

Он заявил, что благодарен президенту за предложенные варианты работы в пользу Украины, однако считает, что именно пост министра обороны относится к тем должностям, которые непосредственно влияют на ход войны.
«Сегодня есть только три должности, которые кроме военных на поле боя реально определяют ход войны: президент Украины, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны», — сказал Федоров.
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По мнению Федорова, ни одна из других должностей «не имеет реальных полномочий, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить начатую трансформацию армии.

О работе в Минобороны

Федоров напомнил, что в январе 2026 года по приглашению президента вместе с командой пришел в Министерство обороны с планом завершения войны.
«Планировать и реализовывать асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие вещи, которые наша команда уже начала в Министерстве обороны», — отметил он.
По его словам, план получил название Air-Land-Economy и предусматривал защиту воздушного пространства, стабилизацию фронта и нанесение удара по экономике страны-агрессора.
«В течение шести месяцев мы последовательно реализовывали именно этот план. Впервые за последние годы Украина начала перехватывать инициативу. Наши общие результаты создали то, чего раньше не было — окно возможностей, чтобы принудить россию к миру силой. И его нельзя потерять», — резюмировал экс-чиновник.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что 12 июля Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и кадровые изменения среди руководителей правоохранительных органов в рамках новой политической стратегии Украины. Тогда Федоров также подтвердил, что уходит с поста министра обороны. На фоне этого в Киеве и ряде других городов люди вышли на мирные акции протеста с лозунгами «Верните Федорова».
21 июля Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Сил обороны. Его должность занял Михаил Драпатый.
23 июля Зеленский сообщил, что предложил Михаилу Федорову занять должность вице-премьер-министра по военным новациям.
По материалам:
suspilne.media
Миноборони
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