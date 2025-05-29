Федоров готовит масштабную перезагрузку Минцифры — Finance.ua

Федоров готовит масштабную перезагрузку Минцифры Сегодня 15:28 — Казна и Политика

Федоров готовит масштабную перезагрузку Минцифры

Министерство цифровой трансформации планирует масштабную реорганизацию. За три месяца в ведомстве должны изменить структуру, обновить команду руководителей, сократить штат на четверть и перезапустить оборонный кластер Brave1.

О планах трансформации сообщает Forbes Ukraine.

В рамках изменений планируется сокращение 25% штата — это примерно 200 должностей.

В Министерстве пройдет обновление управленческой вертикали. Планируется назначение четырех новых заместителей Михаила Федорова.

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Также ожидается появление «суперсоветников» — ключевых фигур, отвечающих за стратегические направления, включая инновации, международные связи и операционную эффективность.

Минцифры также уменьшит количество департаментов. Конкретная цифра пока не разглашается, но ожидается, что такой шаг поможет ускорить принятие решений и избежать дублирования функций.

В рамках трансформации продолжается внедрение подхода OKR (Objectives and Key Results), который Минцифры тестирует с 2024 года. По словам Михаила Федорова, благодаря этому подходу ряд направлений показал прирост более чем в 10 раз.

Формат работы Brave1

Оборонный кластер Brave1 также меняет формат работы. В его структуре появится новый компонент — 300 военных, которые будут участвовать в работе над DefenceTech-проектами. Это должно усилить интеграцию инноваций с реальными потребностями армии.

Ожидается и смена руководства Brave1.

Сокращение госаппарата

В 2022 году правительство объявило о намерении сократить госаппарат вдвое. Согласно данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, за три года полномасштабного вторжения количество госслужащих уменьшилось на 30 000 человек. В самом Минцифры и его подчиненных проектах в настоящее время работает более 800 специалистов.

Бюджет министерства на 2025 год составляет 4 млрд грн, из которых 75% направлено на гранты стартапам через Brave1. В начале 2024 года Федоров занимался более 45 проектами, хотя сам он упоминал, что в министерской Google-таблице их «тысяча строк».

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