FATF не включила рф в «черный список», но ввела ряд ограничений — Finance.ua

FATF не включила рф в «черный список», но ввела ряд ограничений Сегодня 12:21

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств FATF ввела дополнительные ограничения относительно россии, однако отказалась исключать ее из состава организации и вносить в «черный список», на чем настаивала Украина.

Об этом говорится в сообщении FATF по итогам завершившейся на прошлой неделе в Париже октябрьской пленарной сессии.

В частности, FATF запретило россии участвовать в текущих и будущих проектах этой международной организации, а также в заседаниях региональных органов в качестве участника и члена FATF.

«Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности и целостности финансовой системы», — отмечается в сообщении.

Организация отмечает, что новые запреты расширяют ограничения, наложенные FATF на Россию в июне, которыми она была лишена всех руководящих должностей в структуре организации, а также участия в оценке и установлении стандартов FATF.

«FATF будет продолжать следить за ситуацией и рассматривать на каждом из своих пленарных заседаний наличие оснований для отмены или изменения этих ограничений. После заявлений, опубликованных в марте, апреле и июне 2022 года, FATF повторяет, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу новых рисков обхода мер, предпринятых против россии с целью защиты международной финансовой системы», — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Национальный банк Украины обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег FATF с призывом на следующем пленарном заседании 18-21 октября 2022 года рассмотреть вопрос и принять решение об исключении российской федерации из числа стран-членов FATF.

Фінансовий клуб По материалам:

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