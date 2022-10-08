Фантомное жилье и аукционы: мошеннические схемы на рынке недвижимости Украины — Finance.ua

Фантомное жилье и аукционы: мошеннические схемы на рынке недвижимости Украины Сегодня 11:32 — Личные финансы

Фантомное жилье и аукционы: мошеннические схемы на рынке недвижимости Украины

Начало полномасштабного вторжения россии парализовало рынок жилья и активизировало мошеннические схемы. Заработать на украинцах пробуют и искусственно завышающие цены риелторы.

Рассказываем о распространенных схемах продаж жилья в Украине во время военного положения, которые помогут покупателям сохранить свое время и средства.

Продажа квартир, полученных по завещанию

Столичный риелтор Григорий рассказывает, что на рынке появились подозрительные «волонтеры». Один из таких «помогает» пожилым людям — преимущественно одиноким и больным — которые с началом широкомасштабной войны оказались в сложном положении. Втираясь к ним в доверие, он просит составить на себя завещание на недвижимость. Затем эти квартиры выставляются на продажу.

По словам риелтора, агентства, которые заботятся о своем имени, с такими продавцами не связываются. У покупателей могут быть потом серьезные проблемы, ведь завещание можно написать на разных людей.

Однако не все агенты недвижимости отличаются добропорядочностью. Так, в Запорожье разоблачили группу «черных риелторов» , отбиравших квартиры у местных жителей. В нее входили, в частности, бывшие работники агентств по недвижимости. Мошенники подыскивали квартиры, владельцы которых скончались или уехали на длительное время. Затем с использованием поддельных правоустанавливающих документов они переоформляли их на одного из членов банды. После этого эти квартиры продавали другим людям. Таким способом мошенникам удалось отобрать четыре квартиры.

Хитрый способ продажи от риелторов

Поскольку рынок недвижимости сейчас нестабильный, а цены постоянно скачут, риелторы придумали новый способ, чтобы как можно скорее продать жилье. Для этого они устраивают аукционы.

Схема работает следующим образом: риелтор назначает низкую цену за квартиру, таким образом привлекает внимание потенциальных покупателей. А уже потом приглашает их поочередно в течение 1-2 дней на просмотр. Покупатель должен сделать свое предложение цены, разумеется, выше заявленного.

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Сейчас это самый лучший способ продать квартиру. Ведь приходят те, кто готов покупать, и начинают конкурировать между собой. Но здесь нужно быть внимательным, отмечает риелтор Виктор Тимошенко.

Он добавил, что часто в этой схеме продавец требует дополнительного залога 1 — 2 тысячи долларов. Пытаясь выиграть аукцион и «переплюнуть» конкурентов, покупатель теряет бдительность, спешит и не проверяет документы. Был даже случай, когда залог заплатили несколько человек, а продавец и риелтор скрылись.

Старые схемы для привлечения клиентов

Самая старая схема, которая сейчас активно практикуется — привлечение клиентов квартирами, которых не существует.

Киевлянка Юлия рассказала, что при поиске жилья часто натыкается на дешевые и хорошие объекты.

"Так, в центре Киева 2-комнатная квартира в сталинке продавалась за 70 тысяч долларов. Еще две 2-комнатные с хорошим свежим ремонтом, великолепной мебелью в Киеве в районе Теремков предлагали якобы за 47 и 49 тысяч долларов",— делится наблюдениями женщина.

Однако в агентстве постоянно отвечали, что хозяин квартиры не выходит на связь или что квартиранты не забрали вещи, поэтому нужно подождать. Но ни через неделю, ни через две осмотреть жилье было невозможно.

После ее звонков в агентство ее буквально атаковали посредники, которые готовы были предложить ей другие варианты — более дорогие или худшие. Она констатирует, что такие способы привлечь потенциальных покупателей — это не более чем обман.

Еще один подобный метод — «ошибка» с ценой квартиры. К примеру, в объявлении говорится, что однокомнатная квартира в районе Лукьяновки в Киеве с ремонтом стоит 43 тысячи долларов. Это достаточно дешево. А на месте выясняется, что в объявлении «ошибка» — действительно жилье стоит 48 тысяч долларов. Это уже средняя стоимость рынка.

Поэтому прежде чем бежать покупать подешевевшее жилье, стоит очень тщательно узнать все вопросы покупки. И подумать, следует ли связываться с теми, кто пытается обвести вас вокруг пальца уже на первом этапе.

Продают воздух вместо реальных квадратных метров

В конце сентября Черноморская окружная прокуратура осудила учредителя и двух сотрудников предприятия по продаже недвижимости по факту мошенничества со средствами вкладчиков более чем на 23 миллиона гривен.

В 2013 году женщина основала строительную компанию и разработала схему по завладению денежными средствами инвесторов под предлогом продажи им имущественных прав на квартиры в новостройках.

Привлекая к схеме своего мужа и брата, женщина арендовала на год земельный участок и начала рекламную компанию по строительству трехэтажного жилого дома с мансардным этажом. «Продавцы» обещали низкие цены, подготовили соответствующие документы и даже построили на участке 2 этажа, чтобы имитировать ход работ. Всего от мошеннических действий пострадали 94 человека.

Сейчас люди покупают недвижимость, потому что она подешевела, а деньги хранить в банках ненадежно. Но надо быть очень осторожными, подытоживают риелторы.

Прежде чем нести деньги продавцам, риелторам или застройщикам, убедитесь, что вы получите за них желаемое — жилье, которое не принесет в будущем проблем и недоразумений.

Телеканал 24 По материалам:

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