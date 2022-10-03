Аренда жилья в Киеве подорожала: сколько стоят квартиры — Finance.ua

Аренда жилья в Киеве подорожала: сколько стоят квартиры Сегодня 14:01 — Личные финансы

Аренда жилья в Киеве подорожала: сколько стоят квартиры

Снимать квартиру в Киеве стало дороже. За месяц (с 2 сентября по 2 октября) средняя цена аренды выросла на 10,72% — с 11 606 грн до 12 850 грн.

Об этом сообщает M2bomber

Дороже всего арендовать квартиру в Печерском районе — в среднем 21 000 грн. При этом 1-комнатные в Киеве чаще всего сдают по 7200 грн и 8000 грн.

Второе место по дороговизне аренды жилья в столице у Шевченковского района — 16 500 грн. Дальше идут:

Голосеевский — 15 000 грн;

Дарницкий — 12 000 грн;

Соломенский — 12 000 грн;

Оболонский — 12 000 грн;

Подольский — 10 600 грн;

Днепровский — 8750 грн;

Деснянский — 8500 грн;

Святошинский — 8500 грн.

При этом отмечается: самыми «популярными» ценами для аренды 1-комнатной квартиры являются 7 200 грн и 8 000 грн — таких предложений по 8,6% от общего количества. Кроме того:

самая распространенная цена для 2-х комнатных квартир — 7 800 грн, 10,8%;

для 3-комнатных — 10 400 грн, 10,4%.

В то же время аналитики отмечают: несмотря на последнее подорожание, в целом аренда квартир в Киеве дешевеет. В частности:

за последние полгода (с 3 апреля по 2 октября) она упала на 14,8% — с 15 082 грн до 12 850 грн (минус 2 232 грн);

за год (с 2 октября-2021 по 2 октября-2022) — на 18,99%, с 15 862 грн до 12 850 грн (минус 3 012 грн).

Обозреватель По материалам:

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