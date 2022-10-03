Аренда жилья в Киеве подорожала: сколько стоят квартиры — Finance.ua
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Аренда жилья в Киеве подорожала: сколько стоят квартиры

Личные финансы
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Аренда жилья в Киеве подорожала: сколько стоят квартиры
Аренда жилья в Киеве подорожала: сколько стоят квартиры
Снимать квартиру в Киеве стало дороже. За месяц (с 2 сентября по 2 октября) средняя цена аренды выросла на 10,72% — с 11 606 грн до 12 850 грн.
Об этом сообщает M2bomber.
Дороже всего арендовать квартиру в Печерском районе — в среднем 21 000 грн. При этом 1-комнатные в Киеве чаще всего сдают по 7200 грн и 8000 грн.
Второе место по дороговизне аренды жилья в столице у Шевченковского района — 16 500 грн. Дальше идут:
  • Голосеевский — 15 000 грн;
  • Дарницкий — 12 000 грн;
  • Соломенский — 12 000 грн;
  • Оболонский — 12 000 грн;
  • Подольский — 10 600 грн;
  • Днепровский — 8750 грн;
  • Деснянский — 8500 грн;
  • Святошинский — 8500 грн.
При этом отмечается: самыми «популярными» ценами для аренды 1-комнатной квартиры являются 7 200 грн и 8 000 грн — таких предложений по 8,6% от общего количества. Кроме того:
  • самая распространенная цена для 2-х комнатных квартир — 7 800 грн, 10,8%;
  • для 3-комнатных — 10 400 грн, 10,4%.
Аренда жилья в Киеве подорожала: сколько стоят квартиры
В то же время аналитики отмечают: несмотря на последнее подорожание, в целом аренда квартир в Киеве дешевеет. В частности:
  • за последние полгода (с 3 апреля по 2 октября) она упала на 14,8% — с 15 082 грн до 12 850 грн (минус 2 232 грн);
  • за год (с 2 октября-2021 по 2 октября-2022) — на 18,99%, с 15 862 грн до 12 850 грн (минус 3 012 грн).

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По материалам:
Обозреватель
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