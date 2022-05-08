Фальшивые видео с Илоном Маском принесли мошенникам $1,3 млн — Finance.ua
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Фальшивые видео с Илоном Маском принесли мошенникам $1,3 млн

Сегодня 23:04Криминал
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Мошенники продолжают обманывать владельцев криптовалюты, заставляя их добровольно расставаться со своими «кровными».
Так, с помощью старых видео Илона Маска и Джека Дорси на YouTube они устраивают якобы бесплатную раздачу криптовалюты — просят жертв отправить им BTC, обещая удвоить эту сумму. В результате мошенники получают деньги, а попавшие на удочку пользователи остаются ни с чем.
Как это было? Как сообщает BleepingComputer, злоумышленники отредактировали старую трансляцию выступлений Илона Маска, Джека Дорси и Кэти Вуд на конференции The ₿ Word и с ее помощью выманили у жертв $1,3 млн. Смонтированное видео со ссылкой на мошеннические сайты, якобы раздающие Bitcoin, было размещено на десяти YouTube-каналах.
Специалисты компании McAfee также мониторят подобные мошеннические схемы и ранее на этой неделе опубликовали соответствующий отчет. В начальной версии отчета сообщалось, что исследователи обнаружили 11 мошеннических сайтов, но затем информация была обновлена, поскольку всего за 24 часа их количество увеличилось до 26.
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Подобные ресурсы появляются каждый день, и мошенники не перестают генерировать новые криптовалютные кошельки, куда наивные пользователи продолжают переводить свои деньги.
По словам исследователей, сайты, рекламируемые в поддельных видео, убеждают жертв в том, что другие уже передали криптовалюту и удвоили свои «инвестиции». В качестве доказательств мошенники публикуют поддельные таблицы с недавними транзакциями, создаваемые с помощью JavaScript-кода, который просто генерирует списки произвольных криптовалютных кошельков и переведенных сумм.
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Согласно отчету McAfee, совокупная сумма в кошельках, опубликованных на мошеннических сайтах, по состоянию на 5 мая составила $280 тыс. в BTC, а уже на следующий день она достигла $1,3 млн. Самая крупная сумма, хранящаяся в одном кошельке, превышала $90 тыс. В общей сложности на этот кошелек деньги были переведены 13 раз.
По материалам: gsminfo
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